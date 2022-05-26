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台南水情穩定 白河蓮花季展開

中央社／ 台南26日電

台南各主要水庫水情穩定，白河區蓮田正常種植，面積約230公頃的蓮田近日陸續開花，區公所與各社區從5月至8月規劃蓮花季系列活動，除了賞花，也將帶遊客深入了解蓮花產業。

白河區公所今天上午在白河區國泰路上舉行「111年白河蓮花季行前記者會暨蓮粽比賽」，台南市長黃偉哲與地方人士一起動手包蓮粽，將蒸煮提供給白河區弱勢獨居長者及弱勢家戶。

黃偉哲致詞表示，今年台南各大水庫水情還不錯，預期今年的蓮花季應比去年好很多，蓮花季活動除了打造城市形象，更重要的是照顧蓮農生計，農會與公所會努力幫忙農民行銷，希望今年活動能帶來買氣，不管是賞蓮人潮或蓮花相關產品銷售都能創新高。

黃偉哲表示，白河蓮花陸續盛開，除了是夏季賞花盛事，也出產蓮子、蓮藕粉等優質農產品，民眾可以安排家庭小旅行，到白河賞蓮花、吃蓮子，附近還可到關子嶺風景區踏青泡湯、後壁逛菁寮老街、東山喝咖啡。

台南市政府農業局長李建裕表示，白河區今年蓮田種植面積約230公頃，蓮花盛花期為5月至6月，蓮子盛產期為6月至7月，蓮藕盛產期為10月至12月，白河區公所與各社區從5月至8月規劃農村慢活小旅遊等系列活動，透過推動在地食農教育與農村社區導覽解說，帶遊客深入體驗白河。

白河區長董麗華表示，今年白河蓮花季將於6月4日下午3時在白河運動公園旁國泰路封街舉辦開幕活動，當天安排歌手演出與文創特色市集、抽獎等，系列活動訊息可上白河區公所官網查詢。

白河 台南市長 黃偉哲

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