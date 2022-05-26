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白河蓮花季下月登場 百歲人瑞綁粽子傳功夫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
白河蓮花季下月4日起登場， 103歲人瑞黃方彩華教導與會者如何包粽子。記者謝進盛／攝影
白河蓮花季下月4日起登場， 103歲人瑞黃方彩華教導與會者如何包粽子。記者謝進盛／攝影

2022台南白河蓮花季6月4日登場，白河區公所今辦理行前記者會暨包愛心蓮粽贈送給社區弱勢長者為活動暖身，百歲人瑞到場傳授包粽子要訣小露功夫，意外成亮點。

台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、西拉雅風管處長徐振能、市議員張世賢、蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、劉米山等人與會，黃偉哲表示，今年因各大水庫水情還不錯，預期今年蓮花節應會比去年好很多，舉辦蓮花節最重要的是打造城市形象及照顧蓮農生計，歡迎大家可以到白河賞蓮花、吃蓮子，再到附近關子嶺風景區踏青泡湯、後壁逛菁寮老街、東山喝咖啡，來一趟闔家出遊小旅行。

黃偉哲也頒發感謝狀，感謝統茂捐泡湯券給弱勢家戶，也感謝庄內社區、昇安社區，昨天一起包粽、蒸煮1200顆愛心粽，在今活動現場提供給白河區弱勢獨居長者及弱勢家戶。

住白河區虎山里103歲黃方彩華阿嬤今也受邀教導黃偉哲等人如何包粽子，只見她不疾不徐將粽葉折彎後，從容放入炒過過的糯米、香菇、三層肉、栗子、蛋黃等餡料，再順勢用巧手綁好一會兒功夫大功告成，過程中也會教導箇中要訣，讓與會者頻頻大讚「阿嬤好厲害！」與97歲住永安里的施林寶玉手藝也很厲害，帶著婆婆媽媽們包粽子，動作更是不輸一般人。

白河區長董麗華說，6月4日開幕當天將邀請金曲台語歌王-許富凱、金曲新人-?te壞特、多組街頭藝人及在地表演團體蒞臨演出，當天市集也會有消費滿額抽獎活動，詳情可上「臺南市白河區公所」臉書專頁查詢。

白河蓮花季下月4日起登場， 103歲人瑞黃方彩華教導與會者如何包粽子。記者謝進盛／攝影
白河蓮花季下月4日起登場， 103歲人瑞黃方彩華教導與會者如何包粽子。記者謝進盛／攝影
白河蓮花季下月4日起登場， 熱鬧可期。記者謝進盛／攝影
白河蓮花季下月4日起登場， 熱鬧可期。記者謝進盛／攝影
97歲施林寶玉（戴眼鏡者）包粽子手藝不凡，帶領婆婆媽媽包肉粽。記者謝進盛／攝影
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白河 黃偉哲 粽子

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