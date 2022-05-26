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造價上千萬！台南第一輛「郭董電巴」上路了 跑這路線
鴻海集團旗下鴻華先進科技公司打造的電動巴士「Model T」，現代代的科技感，令人期待，南市交通局「運轉台南好交通」官方粉專公布這部科技電巴已加入大台南公車行列，府城客運在市區5號公車試營運，交通局長王銘德表示若市民反映好，業者未來汰舊換新低地板電動公車時就會多申請政府補助採購。
南市交通局「運轉台南好交通」為了滿足公車迷，5月初開箱這新款電動公車，市民直呼「郭董電巴來了」、「便當盒終於來了」、「鴻海集團出品，科技感十足」，網猜會行駛哪一條路線，期待可以搭乘，交通局粉專給答案了。
台南第一輛新款電動公車 Model T是在17日開始上路載客！優先行駛於市區5路路線，Model T公車 平日班次看過來(假日不營運)。
桂田酒店發車：6點05分(延駛大甲里)、9點50分、13點20分、16點55分
大甲里發車：7點42分
市立醫院發車：12點、15點15分、19點
還有小叮嚀請大家拍照時小心安全也不要追車或跟車喔。
交通局長王銘德表示，「Model T」是鴻海集團與裕隆集團合資成立鴻華先進科技公司所打造的第1部電動巴士，銀色外觀充滿科技感，車身設計圓弧狀以提升續航力，且標榜具自駕智能先進科技，最大亮點是LED顯示器，還有後照鏡是在車內透過鏡頭影像傳送，之前在高雄、台北行駛，都引起民眾熱烈討論的話題，期待引進台南高科技新穎的設計，能吸引更多人搭公車。
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