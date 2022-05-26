翁章梁獲五星縣長 翁：肯定越多責任越大

民進黨提名嘉義縣長翁章梁連任，今天遠見雜誌公布評比縣市長成績，翁章梁榮獲5星縣長，地方人士鄉親紛紛祝賀恭喜，翁在臉書貼五星縣長圖卡說，「記住，肯定越多責任越大，大家一起加油！」

翁章梁說，遠見雜誌每年評比縣市長，章梁今年被評比為5星，我們從第一年4星，第二、三年4.5星，一路在大家努力下，農工大縣正在實現，我們期待的新嘉義一定會越來越好。

他說，這次評比還是有8大面向，讓他非常感動，那是縣府各局處的成績，總平均全國第1名，「縣府團隊恭喜你們，你們的努力大家看見了，但不能自滿喔！肯定越多責任越大。」

翁章梁說，嘉義縣就像一個期待受孕要有小孩的婦女，我們努力了好久，經過大家把所有積極力量關心下，我們期待的工業化轉型已經有了，我們要等他10月臨盆、長大、成年，這段時間是最艱苦也最需要小心呵護的時候，有疫情也要努力發展嘉義。