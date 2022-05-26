嘉縣動物保護教育園區7月啟用 提供浪犬貓開闊活動空間

嘉義縣政府為提升流浪犬貓生活品質，向中央爭取近7千萬元，將民雄鄉臨時搭建鐵皮收容處所，改建具生命教育多功能動物保護教育園區，經2年施工完工，預定7月啟用，可收容210隻犬貓。

縣府家畜疾病防治所2016年4月25日，從民雄鄉流浪犬中途之家，運送71隻犬貓到民間認養園區，因運送不當致犬貓熱死，累積死亡46隻，監委調查認定縣府長期疏於督導失，提案糾正。

縣府痛定思痛檢討，頒布嘉義縣公立動物收容處所管理作業規範，經長達6年、2任縣長努力，全新的動保園區即將啟用。縣長翁章梁日前施政報告說，動保園區正辦理工程驗收，後續待設備到位，預計7月啟用。

動保園區2998平方公尺，建物3樓，總樓地板面積2317.95平方公尺，建蔽率33.28%，提供40間犬舍及2間貓舍飼養空間，主體建物利用屋頂斜角交錯規畫與中央通道上升氣流，增加動物舍換氣量，搭配半開放犬舍，提供犬隻開闊活動空間及適當日照時間。

醫療區規畫隔離檢疫區、動物病舍、診療室、手術室及恢復室，為推廣認養及教育宣導，設置毛小孩展示區和生命教育多媒體簡報室。