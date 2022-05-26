遠見民調台南8大面向施政表現六都第一 黃偉哲：更努力

《遠見雜誌》今天公布2022《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，台南市的八大面向施政表現滿意度達75.5%，六都中排名第一，八大面向其中的教育、警政治安、消防與公共安全、觀光休閒、經濟就業5個單項滿意度是六都第一，而「經濟就業項目」滿意度達69%更為全國第一，表現亮眼。

台南市長黃偉哲表示，《遠見》的評比行之有年，有一定的公信力，謝謝市民朋友們對於市政、市府團隊的肯定，我個人及市府團隊還是有需要努力加強，好還要更好。

八大面向包括醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業。

台南市的經濟就業、觀光休閒、教育、警政治安、消防與公共安全等五個單項滿意度拿下六都第一，其中經濟就業為69.0%（排名全國第一）；觀光休閒為83.2%（排名全國第二）；教育為75.9%；警政治安為78.0%；消防與公共安全為78.9%。

縣市八大面向施政表現，台南市的施政滿意度為75.5%，與去年相較，上升4.4%；不滿意度12.6%，與去年相較，下降7.7%。

縣市長施政滿意度調查，台南市達73.4%，獲4.5星，為六都第三；不滿意度為11.1%，全台第七低。

《遠見雜誌》調查報告指出，受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度11.1%，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高，市民評價不低，66.5%會投票支持競選連任。

《遠見雜誌》指出，這項調查透過電話訪問蒐集意見，時間為 111 年 3 月 1 日至 4 月 17 日，以下午6時至10時為主， 並涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。本次調查共訪問 22 縣市，共完訪 1萬4286 人。六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約 550 份、手機電話約 150 份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。