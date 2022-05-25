弱勢居民不孤單 華山基金會揪下營公所送愛心粽
華山基金會與台南市下營區公所今天辦理「端午節不孤單，粽心傳愛」關懷活動，發放應景的肉粽、口罩等物質給78戶弱勢者，盼望長輩感受愛與溫暖同時，也能保護自己健康，抵抗疫情。
華山基金會說，然一般人習以為常的過端午，對弱勢家庭卻是奢侈而難得的願望，尤其當前疫情衝擊處境更是雪上加霜，這次與下營區公所合作，關懷對象有低收入戶、中低收入戶、獨居長輩共78戶；發送端午關懷禮含粽子、麥片、麵線、口罩、抗菌肥皂、祝福卡片以及義工手做香包等應景禮品。在疫情期間，讓愛延續不中斷。
下營區長李宗翰說，今年因疫情無法群聚，許多社區都取消包粽活動，感謝華山基金會在端午節慶拋磚引玉義舉，期許藉由公私協力，連結人際間情感，讓愛延續下去。
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