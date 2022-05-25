聽新聞
test
0:00 / 0:00
上次查賄全國第一 嘉地檢今揭牌盼續創佳績
因應年底地方公職人員選舉查察，嘉義地檢署上午舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式；嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，揭牌同時意味反賄選、防制暴力同時展開，希望民眾支持反賄選，對於候選人以及可能會影響選舉相關的情事檢方都持續掌握中，堅信強力查賄就是最好的反賄選宣導。上次查緝賄選績效全國第一，期盼今年再創佳績。
檢察長張曉雯表示，過去嘉義地檢署查緝賄選績效是全國第一，2018年選舉查察賄選，起訴296件，提起當選無效之訴14件，確定當選無效7件；呼籲民眾發揮民主素養檢舉不法，並奉勸候選人不要以身試法，檢警調也都會合作無間辦好這次選舉查察工作，再創佳績。
張曉雯表示，今年查賄重點不論是傳統的買票、暴力以及假訊息介入選舉以及境外介入選舉等，都有掌握相關情資。
張曉雯表示，2018年選舉查察賄選已核發檢舉獎金2415萬元，對檢舉人的身分是完全保密，發放獎金後檢舉人的身分也不會曝光， 民眾可多利用檢舉專線0800024099賺取檢舉獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言