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上次查賄全國第一 嘉地檢今揭牌盼續創佳績

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」由地檢署檢察長張曉雯（中）與嘉義縣市檢警調等共同揭牌。記者李宗祐／攝影
嘉義地檢署「查察賄選及暴力執行小組」由地檢署檢察長張曉雯（中）與嘉義縣市檢警調等共同揭牌。記者李宗祐／攝影

因應年底地方公職人員選舉查察，嘉義地檢署上午舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式；嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，揭牌同時意味反賄選、防制暴力同時展開，希望民眾支持反賄選，對於候選人以及可能會影響選舉相關的情事檢方都持續掌握中，堅信強力查賄就是最好的反賄選宣導。上次查緝賄選績效全國第一，期盼今年再創佳績。

檢察長張曉雯表示，過去嘉義地檢署查緝賄選績效是全國第一，2018年選舉查察賄選，起訴296件，提起當選無效之訴14件，確定當選無效7件；呼籲民眾發揮民主素養檢舉不法，並奉勸候選人不要以身試法，檢警調也都會合作無間辦好這次選舉查察工作，再創佳績。

張曉雯表示，今年查賄重點不論是傳統的買票、暴力以及假訊息介入選舉以及境外介入選舉等，都有掌握相關情資。

張曉雯表示，2018年選舉查察賄選已核發檢舉獎金2415萬元，對檢舉人的身分是完全保密，發放獎金後檢舉人的身分也不會曝光， 民眾可多利用檢舉專線0800024099賺取檢舉獎金。

賄選 嘉義

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