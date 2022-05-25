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台南防疫包2.0搶手 今發出1萬8448份快篩劑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南防疫包2.0提供同住家人之快篩劑，今天已經發送1萬8448份快篩劑。圖／民政局提供
台南防疫包2.0提供同住家人之快篩劑，今天已經發送1萬8448份快篩劑。圖／民政局提供

台南防疫包之前被批陽春，市長黃偉哲從善如流改為2.0升級服務，將防疫物資改為發放提供同住家人的快篩劑，今天起在37區公所同步發放，民眾領取踴躍，1天就發送出1萬8448份快篩劑。市民說防疫包還是要考量到需求，這次就超有感。

黃偉哲表示，近日疫情日益緊張，連日來確診人數倍增，防疫作業也隨著疫情滾動式調整，台南防疫包2.0升級服務，提供每位確診者同住家人之快篩劑，大人1人3劑、小孩1人2劑等計算基準（不含確診者）；確診者收到通知時，請其親友持相關證明文件前往所轄區公所領取。

台南防疫包先前放有泡麵、零食等防疫物資，且發放效率太慢，民眾收到通知去領取時都很傻眼，被批為不實用，還有市民說「沒比較沒傷害」，認為和鄰近縣市比太陽春，後來才改附1支快篩劑，日前考量居家隔離者對於快篩試劑的需求更大，為了集中資源讓防疫效能最大化，市府從今天起推出防疫包2.0升級服務，

民政局長姜淋煌指出，因應國內COVID-19疫情升溫，考量提升地方防疫量能，在37區公所成立區級關懷中心，並協助衛政單位發送防疫包，以抒解衛政服務之能量，期讓市民都能平安度過疫情，今天起原防疫包所附的食品類退場，推出防疫包2.0，今天防疫包2.0發送首日，副市長趙卿惠代表市長至永康區公所巡視防疫包2.0發放情形，除了對公所防疫包發送動線流暢予以肯定外，也感謝所有防疫人員的辛勞與付出。

快篩試劑 疫情 台南

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