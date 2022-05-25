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嘉市新設計品牌標誌曝光 專屬字體「嘉市體」開放下載

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（前排右六）今發表嘉市新品牌。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右六）今發表嘉市新品牌。記者林伯驊／攝影

打造城市品牌，嘉義市政府今公布全新的市品牌標誌、專屬字體「嘉市體」及3支形象影片，市府說，府內指示牌、公共場所指標等將更新，字體也放上網免費下載；有議員認為有助形成城市的識別，有議員質疑，新字體恐沒人用，市府解釋，字體讓城市行銷的傳遞，有更多方式，會持續推廣。

市府智慧科技處表示，去年編150萬要做國際城市行銷，認為須聚焦城市特質做完整設計，報准動用第1預備金，擴充到500萬並委託專業設計團隊；LOGO設計結合地標噴水圓環，以「I」、「+」隱含城市升級，以暖灰色搭配鮮黃綠色，呈現成熟穩重、具熱情多元獨特個性。

字體則是國內首個城市字型，提供英文大小寫、阿拉伯數字、越南文字等，字體有流動的筆觸；影片有主視覺篇、人文篇、城市篇，訪談王偉忠、廖小子、蔡阿嘎、北興國中管樂班等16組人，凝聚各世代對嘉市認同。

黃敏惠今參加發表指出，品牌核心精神「小城市．大創新Small City, Big Change」，期待透過品牌力量，對外強化嘉市特色與差異性，對內凝聚大家的認同與信心。

議員張秀華說，確實體會到嘉市字體的設計感，筆觸跟常見印刷字體不同，期待把嘉市特色點出來，城市做到大創新；議員鄭光宏指出，以往談嘉市城市定位是木都、畫都，連結到硬體的建設，此次從城市的視覺識別，統一城市意象，將非常有整體一致性，久而久之形成城市獨特的識別，「看到這符號、配色、字體就知道是嘉市」，他選舉看板也考慮用這字體。

議員蔡文旭認為，新的LOGO他覺得沒問題，不過做新字體、影片「化簡為繁，眼花撩亂」，因全世界用字體追求標準化，目前市面上字體也百百種，使用性恐不高，花500萬預算過多。

智科處解釋，美學體驗是時代趨勢，有新標誌，也須做好與民眾的溝通、傳播，影片來講述，會較方便流傳，而字體則和標誌視覺是一體的，字體對公共性更有幫助，傳遞有更多方式，已聽聞有店家要把招牌或菜單，換上嘉市體。

智科處也說，逐一更換上新視覺標誌，包括市府事務用品例如公文、獎狀、信封，市府辦公樓層指標、線上網頁及APP，戶外公共空間，例如公園指標等，未來新設置的都會用新標誌。

嘉義市政府今公布全新的市品牌標誌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今公布全新的市品牌標誌。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今公布專屬字體「嘉市體」，將放上網路免費下載。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今公布專屬字體「嘉市體」，將放上網路免費下載。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今公布專屬字體「嘉市體」，將放上網路免費下載。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府今公布專屬字體「嘉市體」，將放上網路免費下載。記者林伯驊／攝影

標誌 品牌

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