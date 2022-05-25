疫情停辦40周年慶 佳里獅子會轉購兒童口罩及愛心粽
台南市佳里區獅子會因疫情停辦40周年慶，將活動經費轉作公益，購買兒童口罩及愛心粽，今天分送給北台南家扶中心弱勢家庭，讓社會愛心不墜。
北台南家扶中心佳里服務處扶助大北門區230戶弱勢家庭，每月提供生活扶助金及物資幫助弱勢兒少及其家庭，疫情期間，物資捐贈相對減少，而適逢40周年的佳里獅子會因疫情取消慶祝大會，日前獲悉上情將活動經費轉作公益。
擔任佳里獅子會40周年籌備委員會主委的康那香董事長戴榮吉，今天率領執行長林坤旺、佳里獅子會公益基金會主委蘇清進、會長莊東朔等人，帶著250盒(一口)粽子及286盒兒童3D立體口罩送交北家扶中心佳里區服務處。
當社工陪同志工到七股的黃姓單親爸爸家送愛心粽時，黃爸爸感動的說，家裡有四個小孩，前陣子小兒子課輔班有同學確診，全家人在家自我監測多天，準備三餐及無法工作感受很大經濟壓力，這星期孩子又停課在家，實在令人擔心。愛心粽就像及時雨，可取代學校的營養午餐，減輕家長備食的負擔。
七股70多歲隔代教養兩孫子的周阿嬤也說，謝謝家扶體貼她行動不便，家扶每月都會提供米、麵、罐頭跟生活用品，省下不少花費，端午前夕能收到粽子又可減少一筆花費，二個孫子看到有粽子吃了更是開心。
北台南家扶主任莊淑惠表示，台灣社會邁入與疫情共存的階段，居家隔離、停課、停班及無薪假等情況對一般家庭都已備感壓力，感謝社會各界持續關懷弱勢者。
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