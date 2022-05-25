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雲林「偶的家」推多元傳承 拯救布袋戲製偶產業

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣偶的家戲偶文創園區執行長徐建彰，推廣布袋戲文化與傳承製偶工藝，與虎尾科技大學合作，今在園區內舉辦師生創作聯合展。記者黃于凡／攝影
雲林縣偶的家戲偶文創園區執行長徐建彰，推廣布袋戲文化與傳承製偶工藝，與虎尾科技大學合作，今在園區內舉辦師生創作聯合展。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南鎮偶的家戲偶文創園區傳承製偶工藝，推出人才培育課程，也與虎尾科技大學合作，由虎尾科大休閒遊憩系副教授王文瑛帶領休閒遊憩系35名學生，共同打造八仙過海場景，並結合4名工藝師製作的戲偶，今天在偶的家戲偶文創園區舉辦八仙過海各顯神通師生聯展。

偶的家戲偶文創園區積極推廣布袋戲文化與製偶產業， 104年遷至現址後，開設文化體驗遊程、戲偶雕刻班、布袋戲手作演出課程、兒童布袋戲夏令營等活動，除推廣台灣布袋戲文化，也盼成立製偶基地，整合雲林縣工藝師資源，培育專業製偶人才。

偶的家執行長徐建彰說，傳統文化傳承面臨斷層，早期傳承指的是父傳子、子傳孫，但現在傳承必須走出去，將技藝傳給社區、學校或樂齡中心，才能讓文化產業繼續發展下去，因此推廣多元傳承是現在的目標，也會持續與虎尾科大及社區、樂齡中心合作。

王文瑛表示，USR在地固著文化永續計畫為期3年，今年是最後1年，本學期開辦地特色產業課程，有35名學生選修，分為5組設計布袋戲場景，並邀請偶的家戲偶文創園區資深工藝師徐建彰、徐伯郡、蔡素蘭、黃韻如到校指導，搭起產學橋梁。

王文瑛也說，除了上課時間，虎尾科大學生也利用課餘時間到展場製作，顯見對布袋戲文化熱愛，其中，有2名學生自主報名參加園區雕刻戲偶培訓課程，有6名學生自願留在偶的家完成實習學分。

雲林縣偶的家戲偶文創園區與虎尾科技大學合作，今在園區內舉辦師生創作聯合展，斗南鎮長沈暉勛（左三）、戲偶藝術發展協會理事長沈合得（左一）到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣偶的家戲偶文創園區與虎尾科技大學合作，今在園區內舉辦師生創作聯合展，斗南鎮長沈暉勛（左三）、戲偶藝術發展協會理事長沈合得（左一）到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣偶的家戲偶文創園區執行長徐建彰，推廣布袋戲文化與傳承製偶工藝，與虎尾科技大學合作，今在園區內舉辦師生創作聯合展。記者黃于凡／攝影
雲林縣偶的家戲偶文創園區執行長徐建彰，推廣布袋戲文化與傳承製偶工藝，與虎尾科技大學合作，今在園區內舉辦師生創作聯合展。記者黃于凡／攝影

布袋戲 文創

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