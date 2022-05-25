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崙仔橋河道偏南？ 嘉義縣議員憂汛期恐潰堤 五河局說明

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
崙仔橋橫跨嘉縣新港和雲林元長，年底將改建。記者莊祖銘／攝影
崙仔橋橫跨嘉縣新港和雲林元長，年底將改建。記者莊祖銘／攝影

崙仔橋橫跨北港溪，連結嘉縣新港和雲林元長，但新港鄉南北崙村居民擔心河道距南堤過近，汛期時恐潰堤淹水，縣議員陳文忠今邀居民和第五河川局會勘。五河局表示，目前河道流向保護相較更能保護橋墩，將拓寬橫面並加設消波塊保護堤防。

陳文忠說，北港溪新港段河道過偏南北崙地區，離堤防僅約20公尺，建議第五河川局截彎取直，讓河道更偏北，保護崙仔堤防。但雲林縣政府說靠北兩隻橋墩以前沒加強，原有河道上橋墩以前有加強過，擔心河道往北移，那兩隻橋墩會支撐不住，又把河道改回來。

陳文忠說，村民大家都很擔心，莫拉克颱風八八水災時，金興村破堤導致大淹水，汛期將至也希望不要再發生類似事件，今天也麻煩第五河川局工程師跟村民們說明，後續施工如何保護堤防、河道、保護百姓。

第五河川局工程師說，當初建橋時已精準計算橋墩安全係數，去年11月原預計改河道偏北，但考量原河道上橋墩若水位過低易，易生地基不穩等問題，今年2月才又決定維持原河道，河道離南堤至少50公尺，不易有破堤疑慮，鄉親不必憂心。

五河局說，原河道既有消波塊防水流向堤岸侵蝕，目前工程施作加寬河道斷面，避免湍急溪流沖刷。11月崙仔橋將改建，「橋河共治」屆時也會視工程進度再規畫河道是否改流。

嘉義縣議員陳文忠（右）今邀第五河川局工程師會勘，並向鄉親說明北港溪河川改道工程進度。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員陳文忠（右）今邀第五河川局工程師會勘，並向鄉親說明北港溪河川改道工程進度。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣南北崙地區居民擔心，北港溪新港段河道過偏南，汛期恐致潰堤。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣南北崙地區居民擔心，北港溪新港段河道過偏南，汛期恐致潰堤。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員陳文忠（左）今邀鄉民和第五河川局工程師會勘。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員陳文忠（左）今邀鄉民和第五河川局工程師會勘。記者莊祖銘／攝影

北港 雲林 淹水

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