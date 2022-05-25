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畜牧業者被控涉嫌排廢水汙染又私鑿井 里長按鈴提告

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
大林鎮上林里長陳煦湘（左二）、社區發展協會理事長孫家榕（右一）等人上午到嘉義地檢署按鈴提告畜牧場業者。記者李宗祐／攝影
大林鎮上林里長陳煦湘（左二）、社區發展協會理事長孫家榕（右一）等人上午到嘉義地檢署按鈴提告畜牧場業者。記者李宗祐／攝影

嘉義縣大林鎮上林里長陳煦湘、社區發展協會理事長孫家榕等人上午到嘉義地檢署按鈴提告畜牧場業者涉嫌排放廢水汙染地方、違法鑿井抽取地下水；被指控的胡姓畜牧業者說，尊重司法，一切依照國家規定，該如何處理就處理。

里長陳煦湘說，畜牧場違法鑿井取水已違反水利法93條擅行取水等相關規定，這家畜牧場從2017年設廠至今已被發現設置暗管偷排廢水，造成上林埤塘的重金屬升高及優養化嚴重，要求檢察官嚴懲不法。

社區理事長孫家榕表示，畜牧場設廠在大林鎮二級地下水管制區，依照地下水管制辦法，該地區鑿井取水需依照法規辦理，但是嘉義縣政府並沒有核可該廠設置地下水井。

陪同申告的時代力量嘉義市議員擬參選人王浩表示，接到里長等人到服務處陳情後，到現場查看，原本清澈的灌溉埤塘，因汙染及優養化而瀕臨死亡，影響下游上百甲農田及農民生計。廢水源頭有這家畜牧場，該廠興辦計畫供水水源是自來水，但是該地並沒有自來水，推斷就是鑿井取用地下水。希望縣府、地檢依法偵辦查處，還給嘉義縣農民乾淨無汙染的環境。

嘉義縣政府表示，5月20日稽查小組前往勘查，對排水水質採樣送驗中，於廠區發現不明水井已要求業者封井，並約定5月30日現場封井。

記者聯絡上胡姓業者詢問是否有排放汙水、私鑿水井等情事，他表示，已進入司法程序，尊重司法，一切依照國家規定，該如何處理就處理。

大林鎮上林里長陳煦湘（左二）、社區發展協會理事長孫家榕（右一）等人上午到嘉義地檢署按鈴提告畜牧場業者。記者李宗祐／攝影
大林鎮上林里長陳煦湘（左二）、社區發展協會理事長孫家榕（右一）等人上午到嘉義地檢署按鈴提告畜牧場業者。記者李宗祐／攝影

嘉義 地下水 牧場

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