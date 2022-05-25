影／鳳梨盛產俗擱好呷 林內農會端出這道懷舊菜引共鳴

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣林內鄉農會除以紅透台灣品牌賣箱裝鳳梨，也拓展鳳梨果乾、納豆鳳梨酵素等加工品製作，多管齊下找銷路。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會除以紅透台灣品牌賣箱裝鳳梨，也拓展鳳梨果乾、納豆鳳梨酵素等加工品製作，多管齊下找銷路。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉農會為增加鳳梨內銷量，除以紅透台灣品牌賣箱裝鳳梨，也拓展鳳梨果乾、納豆鳳梨酵素等加工品，多管齊下找銷路，總幹事黃國洲今天還變身大廚，教主婦做懷舊家常菜「鳳梨虱目魚鹹湯」、醃漬鳳梨，希望帶動買氣。

台灣鳳梨今年被中國大陸下禁令，雲林鳳梨產量占全國7％，正值產季，受到外銷量少、內銷量相對增加影響，出現供給大於需求情形。

林內鄉鳳梨種植面積約150公頃，每年3月至6月是盛產期，黃國洲說，雖然品質很好，但近年價格不好，今年產地價每台斤約11元，只比去年微漲1元左右。

「既然要吃，就要吃當季！」黃國洲說，現在鳳梨「俗擱好呷」，中央及地方政府都大力推銷，農會賣的箱裝鳳梨10斤500元含運費，也用鳳梨包五穀粽，本來只開放訂購2萬顆，結果熱賣總計銷出3萬顆，也持續製作一年平均賣出上萬包的零添加物鳳梨果乾、納豆鳳梨酵素等加工品。

黃國洲今天掌廚，將鳳梨搭配醬筍及乾煎虱目魚熬煮，煲出農村家庭的豪華菜色鳳梨虱目魚鹹湯，他說「配白飯吃最對味！」令人食指大動，並聘請家政老師指導醃漬鳳梨，民眾防疫在家就可輕鬆料理甘甜不酸澀的鳳梨苦瓜雞湯，接下來也會到社區指導推廣，盼藉此拉抬鳳梨價格。

雲林縣林內鄉農會開發鳳梨果乾、納豆鳳梨酵素等加工品製作，多管齊下為鳳梨找銷路。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會開發鳳梨果乾、納豆鳳梨酵素等加工品製作，多管齊下為鳳梨找銷路。記者陳苡葳／攝影
「鳳梨虱目魚鹹湯」的靈魂有醬筍、鳳梨，搭配乾煎虱目魚煲湯，堪稱是農村家庭的豪華菜色。記者陳苡葳／攝影
「鳳梨虱目魚鹹湯」的靈魂有醬筍、鳳梨，搭配乾煎虱目魚煲湯，堪稱是農村家庭的豪華菜色。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今天掌廚料理「鳳梨虱目魚鹹湯」，大力推銷「俗擱好呷」的當季鳳梨。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲今天掌廚料理「鳳梨虱目魚鹹湯」，大力推銷「俗擱好呷」的當季鳳梨。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會今天聘請家政老師指導主婦醃漬鳳梨，民眾防疫在家就可輕鬆料理甘甜不酸澀的鳳梨苦瓜雞湯等菜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會今天聘請家政老師指導主婦醃漬鳳梨，民眾防疫在家就可輕鬆料理甘甜不酸澀的鳳梨苦瓜雞湯等菜。記者陳苡葳／攝影

鳳梨 農會

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