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民雄騎虎王爺廟祈福遶境 信眾不畏風雨擠爆廟埕

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣民雄騎虎王爺廟今遶境祈福，下午1點多點燃起馬炮，友宮陣頭熱情相隨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄騎虎王爺廟今遶境祈福，下午1點多點燃起馬炮，友宮陣頭熱情相隨。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄鄉保安宮騎虎王廟，騎虎尊王及李府千歲誕辰，廟方遵今明兩天辦祈福遶境及祝壽大典，今下午民雄飄綿綿細雨，信眾和各友宮陣頭不畏風雨擠滿廟前廣場，下午1點左右放起馬炮，將繞行中樂村晚間回宮，明上午辦祝聖大典。

農曆4月25日騎虎王廟尊王誕辰，民雄騎虎王廟馳名國內外，經神明指示，今明兩天舉辦祈安出巡遶境及祝壽大典，董事長蔡寶玉說，今年鄰近約8間宮廟、近百名信眾參與，繞行中樂村信仰中心和街面，時程約6到8小時，晚間回宮。

廟方今天下午約1點多點燃起馬炮，立委陳明文、議員林于玲、陳文忠、黃芳蘭、林淑完！縣府民政處長楊健人等出席，時逢鄉民代表會，鄉長何嘉恒也和代表們與會，祈求諸事平安。陳明文祈求疫情早日過去，也希望騎虎王爺保佑所有鄉民平安。

蔡寶玉說，此次遶境要求參與者打滿3劑疫苗，並全程配戴口罩，工作人員也會宣導事實保持社交距離，避免群聚感染。明天上午將於廟前廣場辦祝壽大典。

嘉縣府民政處補充，民雄鄉騎虎王廟是全台罕見以供奉5尊騎虎王為主神的廟宇，迄今已有兩百餘年歷史，廟埕旁的四株老榕樹，相傳是當初建廟的「四點金」，乃當初騎虎王指示栽種於此，至今也有兩百餘年樹齡。

嘉義縣民雄騎虎王爺廟今遶境祈福，下午1點多由縣府民政處長楊健人等點燃起馬炮。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄騎虎王爺廟今遶境祈福，下午1點多由縣府民政處長楊健人等點燃起馬炮。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄騎虎王爺廟今遶境祈福，下午1點多點燃起馬炮，信眾熱情相隨。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄騎虎王爺廟今遶境祈福，下午1點多點燃起馬炮，信眾熱情相隨。記者莊祖銘／攝影

遶境 陳明文 社交距離

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