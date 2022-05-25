台南歸仁重點學區獲前瞻計畫補助 將改善道路品質

台南市歸仁區重點學區歸仁國小、國中及新豐高中，周邊道路獲內政部營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助3案，總經費達5390萬元，建置3間學校周邊通學步道及改善信義南北路路面品質，市長黃偉哲等人今天上午到場視察，黃表示將改善人行與車行空間，提供優質的道路讓民眾安心好行。

黃偉哲今天上午9點先在歸仁國小聽取工務局長蘇金安簡報後，由歸仁區長魏文貴等人陪同，視察歸仁國小旁人行道，部分人行道路面因種植黑板樹竄根，路面凹凸不平。

黃偉哲說，台南市雖然是幅員比較遼闊，但是有些街區是老街區，所以在學校裡面，同學上下課都面臨的人行道或是車流、人流都會夾雜在一起，其實坦白講是險象環生，

黃偉哲表示，這次針對急迫性，或是比較危險的地方，總共有35條學校的通學步道，台南市總共有200多所學校，有35條的通學步道是這一次要優先來處理的，台南市已經完成了16條通學步道，還有19條陸陸續續完工，希望趕快把學生的上下學的交通能夠更順暢、更平安，不管是家長接送或是自行步行，或是騎腳踏車，都能安安全全的上課、平平安安的下課。