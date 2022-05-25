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台南歸仁重點學區獲前瞻計畫補助 將改善道路品質

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市歸仁區歸仁國小、國中及新豐高中，周邊道路獲內政部營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助5390萬元，今天上午由工務局長蘇金安在歸仁國小簡報。記者黃宣翰／攝影
台南市歸仁區歸仁國小、國中及新豐高中，周邊道路獲內政部營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助5390萬元，今天上午由工務局長蘇金安在歸仁國小簡報。記者黃宣翰／攝影

台南市歸仁區重點學區歸仁國小、國中及新豐高中，周邊道路獲內政部營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助3案，總經費達5390萬元，建置3間學校周邊通學步道及改善信義南北路路面品質，市長黃偉哲等人今天上午到場視察，黃表示將改善人行與車行空間，提供優質的道路讓民眾安心好行。

黃偉哲今天上午9點先在歸仁國小聽取工務局長蘇金安簡報後，由歸仁區長魏文貴等人陪同，視察歸仁國小旁人行道，部分人行道路面因種植黑板樹竄根，路面凹凸不平。

黃偉哲說，台南市雖然是幅員比較遼闊，但是有些街區是老街區，所以在學校裡面，同學上下課都面臨的人行道或是車流、人流都會夾雜在一起，其實坦白講是險象環生，

黃偉哲表示，這次針對急迫性，或是比較危險的地方，總共有35條學校的通學步道，台南市總共有200多所學校，有35條的通學步道是這一次要優先來處理的，台南市已經完成了16條通學步道，還有19條陸陸續續完工，希望趕快把學生的上下學的交通能夠更順暢、更平安，不管是家長接送或是自行步行，或是騎腳踏車，都能安安全全的上課、平平安安的下課。

除此之外，近年在歸仁、仁德、關廟、龍崎4區，台南市政府共投入276億元多，辦理多條道路改善工程，包括，歸仁區中山路三段中央分隔島、人行環境改善工程、沙崙高鐵特定區及沙崙綠能科學城之整體交通規劃案等。

台南市長黃偉哲（左4）等人，今天上午視察歸仁國小旁通學步道。記者黃宣翰／攝影
台南市長黃偉哲（左4）等人，今天上午視察歸仁國小旁通學步道。記者黃宣翰／攝影

人行道 台南 黃偉哲

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