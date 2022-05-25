探索職涯引回響 勞動部雲嘉南分署二度出書

勞動部雲嘉南分署去年推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊創刊號引起廣大回響，近日再推出第二本，涵蓋紙本及電子書，收錄14則分署輔導成功個案故事，希望引發讀者共鳴，藉由職訓助民眾找對方向，翻轉職涯。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本期「2022精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊，內容涵蓋二度就業婦女參與職訓後的職涯改變、身障者靠皮雕手藝創作翻轉人生、事業單位善用中高齡者以及職務再設計讓工作生產更順利、堅持到底永不放棄的技能選手夢想實現之路、從不被人看好到日賣千杯飲料的女性創業等14則故事，過程相當勵志。

因應民眾不同的閱讀習慣，「2022精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊除紙本外，也有電子書版本，電子書網址為，或可上分署官網-政府公開資訊欄位下載書冊電子檔，歡迎有興趣的民眾閱覽、分享。