台61線將新增布袋新塭交流道 觀光水產城鄉運輸更便利

台61線西濱快速公路2019年全線通車，嘉義縣轄區東石鄉、布袋鎮路段共設6處交流道，但北向布袋及南向南鯤鯓交流道與新塭間，距離總長9公里，沒交流道，造成當地居民交通不便，公路總局日前審查通過新塭交流道增設。

負責養護61線嘉義縣路段的公路總局五區工程處水上工務段說，公路總局審查通過後，接下來辦理委託設計工程，明年編預算施工。

去年立委蔡易餘、縣長翁章梁向交通部前部長林佳龍爭取，林同意增設第7處新塭交流道，後來辭官，但此案仍持續。林佳龍23日在臉書公布新塭交流道增設通過，「開一條路，寫一個回家的故事」好消息。

林佳龍說，他在交通部長任內，曾與蔡易餘、翁章梁到布袋新塭現勘，以新塭為中心，北向的布袋和南向的南鯤鯓交流道與新塭之間距離總長9公里，但這段路沒有交流道，造成當地居民在交通上的不便。

新塭是全國虱目魚的加工重鎮，當地還有好美里3D彩繪村，增設新塭交流道對地方觀光和產業發展有正面幫助，他請公路總局要全力支持，能參與促成增設新塭交流道，備感榮幸。

台61線2019年全線通車，經過10個縣市、35個鄉鎮市，它不只是一條南來北往的快速公路，有別於國道高速公路，重新定位濱海快速公路是一條CP值最高的幸福公路，不用花錢就能輕易體會台灣歷史與人文、快速與便利。

台61線也是一條與觀光結合的景觀大道，有最美的溼地、漁港、夕陽秘境、宗教宮廟等多元的觀光亮點。多一個匝道，也為來往雲嘉南濱海國家風景區的旅客及當地居民多一點方便，寫下更美好的故事。