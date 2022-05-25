快訊

大家太想出國玩？虎航開賣冬季機票官網大當機

2歲童無呼吸…急診醫護「和死神搶命2小時」 下秒見台灣人性

台61線將新增布袋新塭交流道 觀光水產城鄉運輸更便利

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
交通部前部長林佳龍(左四)去年與立委蔡易餘、縣長翁章梁，會勘台61線西濱快速公路布袋新塭交流道預定地。圖／取自林佳龍臉書
交通部前部長林佳龍(左四)去年與立委蔡易餘、縣長翁章梁，會勘台61線西濱快速公路布袋新塭交流道預定地。圖／取自林佳龍臉書

台61線西濱快速公路2019年全線通車，嘉義縣轄區東石鄉、布袋鎮路段共設6處交流道，但北向布袋及南向南鯤鯓交流道與新塭間，距離總長9公里，沒交流道，造成當地居民交通不便，公路總局日前審查通過新塭交流道增設。

負責養護61線嘉義縣路段的公路總局五區工程處水上工務段說，公路總局審查通過後，接下來辦理委託設計工程，明年編預算施工。

去年立委蔡易餘、縣長翁章梁向交通部前部長林佳龍爭取，林同意增設第7處新塭交流道，後來辭官，但此案仍持續。林佳龍23日在臉書公布新塭交流道增設通過，「開一條路，寫一個回家的故事」好消息。

林佳龍說，他在交通部長任內，曾與蔡易餘、翁章梁到布袋新塭現勘，以新塭為中心，北向的布袋和南向的南鯤鯓交流道與新塭之間距離總長9公里，但這段路沒有交流道，造成當地居民在交通上的不便。

新塭是全國虱目魚的加工重鎮，當地還有好美里3D彩繪村，增設新塭交流道對地方觀光和產業發展有正面幫助，他請公路總局要全力支持，能參與促成增設新塭交流道，備感榮幸。

台61線2019年全線通車，經過10個縣市、35個鄉鎮市，它不只是一條南來北往的快速公路，有別於國道高速公路，重新定位濱海快速公路是一條CP值最高的幸福公路，不用花錢就能輕易體會台灣歷史與人文、快速與便利。

台61線也是一條與觀光結合的景觀大道，有最美的溼地、漁港、夕陽秘境、宗教宮廟等多元的觀光亮點。多一個匝道，也為來往雲嘉南濱海國家風景區的旅客及當地居民多一點方便，寫下更美好的故事。

林佳龍 交通部長 翁章梁

延伸閱讀

兒童BNT疫苗開打 嘉義縣逾萬人同意接種力拚2周完成

議員批嘉科園區面積小無半導體 縣府大內宣淪炒房幫凶

批翁章梁為自己人牽手輔選 藍營議員上台也牽翁的手

林佳龍辦公室：研議捐贈弱勢者快篩試劑

相關新聞

探索職涯引回響 勞動部雲嘉南分署二度出書

勞動部雲嘉南分署去年推出「精彩職涯‧堅持MY WAY」書冊創刊號引起廣大回響，近日再推出第二本，涵蓋紙本及電子書，收錄1...

台61線將新增布袋新塭交流道 觀光水產城鄉運輸更便利

台61線西濱快速公路2019年全線通車，嘉義縣轄區東石鄉、布袋鎮路段共設6處交流道，但北向布袋及南向南鯤鯓交流道與新塭間...

台南市復康巴士化身「打疫苗行動專車」 已接送近3千人

為了照顧身心障礙者或行動不便須乘坐輪椅長者外出施打疫苗，台南市府社會局調度復康巴士、日照專車供各區公所接送長者至施打疫苗...

南市農業局揪農會給力 綠色照顧站長者切磋展笑顏

台南市政府農業局執行農委會綠色照顧計畫，已輔導南市24家農會參與，不少長輩開心參與，營造銀髮族友善生活，達到在地健康老化...

嘉科惹議 翁章梁：將成產業領頭羊

嘉義縣長翁章梁昨在議會施政報告說，嘉義科學園區未來開發後可提供5700個就業機會，產值380億元，議員何子凡質疑園區僅8...

雲林虎尾辦包粽比賽抽大獎

端午包粽是傳統習俗，為鼓勵年輕人學習包粽，雲林縣虎尾鎮公所本周六辦包粽大賽，提供iPhone13、平板等3C產品摸彩，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。