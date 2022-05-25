南市農業局揪農會給力 綠色照顧站長者切磋展笑顏

台南市政府農業局執行農委會綠色照顧計畫，已輔導南市24家農會參與，不少長輩開心參與，營造銀髮族友善生活，達到在地健康老化願景。

農業局說，因應農村人力結構老化問題，農委會2020年接軌行政院長期照顧2.0政策，藉由農漁會招募在地家政志工，運用園藝治療、農業療育、食農教育等方式，發展具地方特色的綠色照顧計畫，農業局結合農漁會人力及場所，讓銀髮族平時藉由活動體驗藝術或手作料理，可多出門活動，目前已有24家農會推動，逐漸展現成果。

農業局長李建裕說，其中歸仁農會在計畫執行上相當用心，包含音樂療育、食材料理、園藝種植…等，橫跨綠飲食、綠療育及綠照顧三大主軸，課程內容豐富多元。