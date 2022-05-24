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萬物漲吃粽子都成負擔 雲林家扶快閃送愛給受扶戶
端午前夕，雲林家扶中心莪馨會志工隊特地準備600顆肉粽，「快閃」送給30戶家庭，搭配雞肉鬆禮盒、油米醬醋，再加上台電雲林區處與雲二監捐贈蛋捲，讓受扶戶安心在家歡度端午佳節。
莪馨會志工隊長賴文玉表示，疫情造成萬物齊漲，包粽子成本也加高，對一般家庭較沒負擔，但對弱勢家庭吃粽變「吃重」，為減輕受扶戶負擔，加上疫情，莪馨志工今年不群聚包粽，改以採購方式，由打滿三劑疫苗的志工，把愛心粽和禮品送到家，讓大家感受滿滿溫馨。
家扶督導歐厚成說，從事臨時工的林先生，一家9口生活全靠他，收入不穩定仍需仰賴濟助，眼看端午近，孩子想吃粽子，無奈粽子漲價，加上疫情收入變少，實在買不下手，幸有各界愛心，讓他們仍安心過端午。
家扶中心主任廖志文表示，物價上漲，受扶戶過節難上加難，感謝善心物資捐助，快閃送愛，讓受扶家庭疫情中仍幸福滿載。
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