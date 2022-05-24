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嘉市供2千劑免費狂犬病疫苗 市府：盼不受疫情打完

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今年提供2000劑免費疫苗，和20間動物醫院配合，讓民眾帶毛小孩注射。圖為先前注射情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今年提供2000劑免費疫苗，和20間動物醫院配合，讓民眾帶毛小孩注射。圖為先前注射情形。圖／嘉義市政府提供

犬、貓每年依法須注射狂犬病疫苗，嘉義市政府與20間動物醫院配合，近來每年提供2000劑免費疫苗，設籍嘉市者帶毛小孩及寵物登記證前往注射，只收100元診療費，30日起至10月20日截止；市府表示，近兩年2000劑在活動期間內都有剩餘，籲飼主可多多使用，若提前施打完畢活動就結束。

市府建設處指出，2000劑額度與動物醫院配合打疫苗的活動，2020年打掉1750劑，去年疑因疫情影響，降到僅打掉1300劑，剩餘劑量，會留到其他定點場次活動，去年全年市府提供的狂犬病疫苗，則打了7600劑，今年希望不受疫情將2000劑打完。

建設處也說，依動物傳染病防治條例第13條規定，滿3個月齡以上犬貓應注射狂犬病疫苗，之後每年應完成補強注射，未依規可開罰3萬元到15萬元罰鍰，目前宣導為主，籲民眾要讓犬貓多層保障。

市府公布今年配合注射狂犬病疫苗的動物醫院共20家，有艾沐動物醫院、康良寵物醫院、你我牠動物醫院、安美動物醫院、育英動物醫院、仁愛動物醫院、平愛動物醫院、大川動物醫院、九大動物醫院、林森動物醫院、民族獸醫院、興達獸醫院、丸山動物醫院-博東總院、丸三動物醫院-中山分院、小可愛動物醫院、齊恩動物醫院、永全動物醫院、高品動物醫院、旭生家畜醫院、培安動物醫院。

嘉義市政府今年提供2000劑免費疫苗，和20間動物醫院配合，30日起至10月20日截止，讓民眾帶毛小孩注射。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今年提供2000劑免費疫苗，和20間動物醫院配合，30日起至10月20日截止，讓民眾帶毛小孩注射。圖／嘉義市政府提供

動物醫院 狂犬病 嘉義

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