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劍湖山業績下滑9成...每周休園2天 盼政府重視觀光業困境

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣劍湖山受疫情影響，每周休園2天，住房率只剩2成，整體業績更下滑9成。圖／劍湖山世界提供
雲林縣劍湖山受疫情影響，每周休園2天，住房率只剩2成，整體業績更下滑9成。圖／劍湖山世界提供

疫情影響，雲林縣古坑鄉劍湖山世界多數團客延期或取消，園區內員工人數比遊客還多，因觀光人潮減少，劍湖山樂園每周休園2天，飯店住房率只剩2成，整體業績更下滑9成，盼相關單位重視觀光產業困境。縣府文觀處表示，已有振興方案至議會提墊付，紓困措施仍需中央協助。

劍湖山世界表示，雖現在是畢業旅行及觀光旺季，但受疫情影響，因應各縣市政府與教育部政策，團客及畢旅延期或取消，園區內遊客寥寥無幾，甚至連員工人數都多於遊客人數，飯店住房率只剩2成，整體業績更下滑9成。

劍湖山企劃部主任也說，雖今年不需配合3級休園，樂園照常營運，但目前營運狀況不樂觀，因人潮減少每周休園2天，正在積極規畫暑假活動，但暑假整體出遊狀況仍視疫情影響而定，已做好隨時滾動式調整的準備，也盼相關單位重視觀光產業困境。

文觀處長陳璧君說，縣府對這波觀光慘況很有感，為防疫情擴散仍不敢推動太多活動，交通部觀光局補助3劑疫苗團客每部遊覽車2萬元，期限到6月底，縣府也已準備好振興計畫提交議會墊付，每部遊覽車補助1萬元，最快7月就可通過，將接續安心旅遊與遊雲林抽特斯拉活動。

疫情 劍湖山世界 雲林

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