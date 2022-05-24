南市社會局首招募暑期工讀生 協助弱勢青年自立脫貧

台南市社會局辦理自立脫貧相關方案，今年首次針對低收、中低收家戶16至25歲之在學青年安排暑期至市府機關內進行職場實習，藉以促進低收、中低收之弱勢青年職場實務經驗，提升弱勢學子社會競爭力，達到自立脫貧的目標。

社會局表示，此次公部門暑期工讀將招募5名工讀生，為一般行政3名及美編行政2名，招募對象為16歲至25歲低收及中低收入戶學生，工讀期間自今年7月1日至8月31日止，工作時間為周一至周五，每日8小時，工讀薪資以基本工資計算，並依規定投保公提勞、健保及勞退。

台南市政府為協助弱勢青年自立脫貧打造希望家園，以積極性福利替代消極性救濟，使弱勢家戶青年逐步走向脫貧自立，破除貧窮魔咒。即日起接受報名至6月6日止，有工讀意願者請洽06-2995686社會局社會救助科報名或至社會局網站自立脫貧方案查詢相關工讀訊息。

市長黃偉哲表示，經濟弱勢家庭的家長大多有就業不穩定的狀態，期待透過脫貧自立計畫公部門暑期工讀方案，除了能夠讓弱勢青年籌措就學及生活費用，也讓參與工讀的青年學子們能夠充實就業準備，並在工讀期間幫助學子學習提升人際關係知能，提早為未來職涯預作規劃，