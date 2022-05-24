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嘉市忠孝路新設「分流箱涵」 這段有望免再淹水封路

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府工務處督導雨水下水道清淤工程，並表示忠孝路新設分流箱涵，可分流排入北排支線。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府工務處督導雨水下水道清淤工程，並表示忠孝路新設分流箱涵，可分流排入北排支線。圖／嘉義市政府提供

嘉義市忠孝路好市多賣場的前方以往遇大雨常淹水封路，市府表示，完成忠孝路南向新設分流箱涵，可分流排入北排支線，去年至今共完工6條雨水下水道，正施作新民路從重慶路到世賢路段；議員建議，暫難改善處設機動抽水機、公園也可做水撲滿，工務處說，會多方法並進。

去年8月2日嘉市1小時累積雨量近60毫米，忠孝路外車道近好市多，一度封路改道，後湖里長洪献武說，今年尚未淹過水，感受到改善，盼承受更大雨勢。

市府工務處指出，忠孝路好市多附近淹水，因往西下游的排水路斷面過小，且穿越鐵路，要改建不容易，所以在南向的特力屋前方慢車道，新設分流箱涵，能將水分岔、引導到更下游箱涵，增加斷面約2平方公尺。

工務處也說，去年至今做完包括忠孝路分流箱涵在內6條雨水下水道，共1.86公里，正施作新民路從重慶路到世賢路段、另規畫民權路從中山路到民生北路段的排水設施。

工務處長蘇文崎昨視察保成路、保義路及忠孝二街雨水下水道清淤，約積40到50公分高，指出一直都在進行清淤，每年投入300多萬清淤，前3年清淤總長1萬6530公尺、清淤量4728立方公尺，今年預計清淤長度5000公尺、清淤量1000立方公尺。

議員蔡文旭建議，市府有統計淹水熱點分布，嘉市包括紅瓦里、忠孝路、遠東街、大溪厝、北港路的嘉義交流道等，若來不做排水設施，應多用移動式抽水機，也可陸續在公園做水撲滿。

工務處認為，水撲滿於強降雨可增加11%到16%容受率，但僅第1小時有用，改善有限，仍須靠雨水下水道工程，輔以宣導不要蓋住路面洩水孔、抽水機、韌性社區觀念。

嘉義市政府工務處表示每年持續進行雨水下水道清淤工作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府工務處表示每年持續進行雨水下水道清淤工作。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府工務處昨天督導雨水下水道清淤工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府工務處昨天督導雨水下水道清淤工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府工務處督導雨水下水道清淤工程，並表示忠孝路新設分流箱涵，可分流排入北排支線。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府工務處督導雨水下水道清淤工程，並表示忠孝路新設分流箱涵，可分流排入北排支線。圖／嘉義市政府提供

雨水 淹水 嘉義

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