3年改善近900公里農漁水路 黃偉哲：成果全國第一
台南市政府投入新營農水路改善。市長黃偉哲今天察看改善成果，他表示，市府108到110年投入23.61億元全面更新改善全市農漁水路，修繕農路約717公里、水路約97公里及漁路約80公里，「成果全國第一」；並特別針對民國60年以前早期農地重劃區已損壞、老舊農水路，爭取農委會補助改善，藉中央與地方合力，造福更多農民朋友。
黃偉哲表示，市府今年也將投入5.55億多元，改善農地重劃區農水路，中央補助早期農水路改善經費1.32億元及緊急農水路改善經費1.33億元，市府自籌編列市預算2.90億元，正由地政局及各區公所執行。
黃偉哲說，市政建設時常往都會區、人口稠密區集中，但是他認為市政建設要從民眾最關心、最切身的環境開始，尤其在鄉間地區，當地居民非常仰賴農路，把農路做好，讓農民工作與民眾通行能更順暢，是最重要的。「捷運不能深入每一家、每一戶，但是農路之於當地居民，卻能達到這樣的效果，非常有意義」。
地政局長陳淑美表示，新營農地重劃區為民國59年完成的早期農地重劃區，總面積2263公頃，前後歷經12次推動早期農水路改善作業。新營(十二)農水路改善去年年9月開工，今年4月完工，改善農路24條長度3958公尺，水路27條長度3844公尺，經市府工程查核獲評甲等的優異成績。
黃偉哲查看的東西5路、南北8路，改善前路寬僅為4公尺及3公尺，改善後路寬都達6公尺，大幅提升大型農機通行運輸效率，且路側給、排水由土溝改善為鋼筋混凝土U型溝，改善後更為耐用，大幅增進灌排效率。
姑爺里長王月順表示，當地農路原本路面不平、路面狹窄，大型農機具進出困難，感謝市府團隊改善路面加寬、水路暢通，對農民幫助很大，附近居民前來附近散步、運動，也都稱讚環境改善。
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