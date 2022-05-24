台南防疫電話爆增至11萬通 再擴充30線至421線

面對疫情升溫，市民對於防疫諮詢需求大增，台南市府統計各防疫專線自4月26日起，總進線量高達11萬多通，為因應進線量爆增，原391線將再擴充30線，計有421線及時服務更多市民。希望市民朋友也多加使用「台南快疫通」及「台南共照雲」LINE@官方帳號，即可透過相關LINE帳號系統獲得及時解答。

目前台南市政府各防疫專線已擴充391線，投入話務人力則近600人，由於防疫諮詢電話平均通話時間長達8分鐘，且進線量也持續增加，第一線話務人員仍秉持服務熱忱，全力回應市民相關疑問。