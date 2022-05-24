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台南防疫電話爆增至11萬通 再擴充30線至421線
面對疫情升溫，市民對於防疫諮詢需求大增，台南市府統計各防疫專線自4月26日起，總進線量高達11萬多通，為因應進線量爆增，原391線將再擴充30線，計有421線及時服務更多市民。希望市民朋友也多加使用「台南快疫通」及「台南共照雲」LINE@官方帳號，即可透過相關LINE帳號系統獲得及時解答。
目前台南市政府各防疫專線已擴充391線，投入話務人力則近600人，由於防疫諮詢電話平均通話時間長達8分鐘，且進線量也持續增加，第一線話務人員仍秉持服務熱忱，全力回應市民相關疑問。
市長黃偉哲表示，為了解決市民撥打防疫專線的大量需求，台南市防疫二大專線3901551及2880180將持續調整服務量能，提供民眾及時諮詢防疫相關問題；除了上述專線電話，如果是確診者居家照護期間、正在進行居家隔離、居家檢疫民眾除了透過「台南共照雲」LINE帳號@794mfoab，也可使用「台南快疫通」LINE帳號@vaccine_tainan線上諮詢，都將獲得最新防疫資訊，歡迎市民朋友多加利用。
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