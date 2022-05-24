快訊

賠光了！防疫險理賠達26億元 已超過保費收入

疫情嚴峻北市學生有望提前放暑假？ 柯文哲出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南防疫電話爆增至11萬通 再擴充30線至421線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南防疫專線再擴充30線達421線服務。圖／研考會提供
台南防疫專線再擴充30線達421線服務。圖／研考會提供

面對疫情升溫，市民對於防疫諮詢需求大增，台南市府統計各防疫專線自4月26日起，總進線量高達11萬多通，為因應進線量爆增，原391線將再擴充30線，計有421線及時服務更多市民。希望市民朋友也多加使用「台南快疫通」及「台南共照雲」LINE@官方帳號，即可透過相關LINE帳號系統獲得及時解答。

目前台南市政府各防疫專線已擴充391線，投入話務人力則近600人，由於防疫諮詢電話平均通話時間長達8分鐘，且進線量也持續增加，第一線話務人員仍秉持服務熱忱，全力回應市民相關疑問。

市長黃偉哲表示，為了解決市民撥打防疫專線的大量需求，台南市防疫二大專線3901551及2880180將持續調整服務量能，提供民眾及時諮詢防疫相關問題；除了上述專線電話，如果是確診者居家照護期間、正在進行居家隔離、居家檢疫民眾除了透過「台南共照雲」LINE帳號@794mfoab，也可使用「台南快疫通」LINE帳號@vaccine_tainan線上諮詢，都將獲得最新防疫資訊，歡迎市民朋友多加利用。

台南快疫通lineQRCODE。圖／研考會提供
台南快疫通lineQRCODE。圖／研考會提供
台南防疫專線再擴充30線達421線服務。圖／研考會提供
台南防疫專線再擴充30線達421線服務。圖／研考會提供
台南防疫專線再擴充30線達421線服務。圖／研考會提供
台南防疫專線再擴充30線達421線服務。圖／研考會提供

台南 LINE 居家隔離

延伸閱讀

台南首破5000大關 黃偉哲對「6都中表現最差」這麼回應

民間捐贈喉頭鏡、訓練用Q安妮 黃偉哲讚揚幕後英雄

台南下營閒置舊鐵道改善 黃偉哲：持續建設成觀光亮點

台南改善農漁水路多年 黃偉哲：成果全國第一

相關新聞

弱勢家庭3代11口全染疫 里長趕2間診所領藥兼外送物資

台南南區一戶確診的弱勢民眾因三代同堂全家大小11人陸續染疫，陷入困難，不僅無人可以出門拿藥的窘境，甚至連基本三餐都快斷炊...

台南防疫電話爆增至11萬通 再擴充30線至421線

面對疫情升溫，市民對於防疫諮詢需求大增，台南市府統計各防疫專線自4月26日起，總進線量高達11萬多通，為因應進線量爆增，...

警藉藝人胡瓜加持 提醒民眾空襲時記得掃條碼

台南永康警分局長甘炎民得知藝人胡瓜昨在永康進安宮舉辦活動，趕往一同為民眾祈福，也請胡瓜幫忙向在場民眾宣導最近國際戰事最需...

鼓勵年輕人學包粽 虎尾公所辦粽賽抽iPhone

端午包粽是傳統習俗，為鼓勵年輕人學習包粽，雲林縣虎尾鎮公所開辦包粽大賽，提供iPhone13、平板等3C產品，獎勵年輕人...

議員批嘉科園區面積小無半導體 縣府大內宣淪炒房幫凶

嘉義縣長翁章梁上午施政報告說，籌設中的嘉義科園區，預估開發可提供5700個就業機會，產值380億元。議員何子凡質疑科園區...

台南下營閒置舊鐵道改善 黃偉哲：持續建設成觀光亮點

台南市下營區台糖閒置軌道多年綠化改造，市府爭取獲營建署前瞻計畫補助，將延伸綠色廊道並新設鐵道公園、自行車與人行共用道串聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。