警藉藝人胡瓜加持 提醒民眾空襲時記得掃條碼

台南永康警分局長甘炎民得知藝人胡瓜昨在永康進安宮舉辦活動，趕往一同為民眾祈福，也請胡瓜幫忙向在場民眾宣導最近國際戰事最需要注意的防空避難常識及如何知道就近防空避難處所，效果十足。

甘炎民表示，烏俄戰爭持續，他發現許多民眾因躲藏處所不當或臨時在外緊急找不到避難處所而傷亡慘重，有鑒台灣人口密集，不少民眾應該會相當擔心若發生不幸戰爭時，應如何躲避？又躲哪？如何得知最近避難處所等問題，他與大橋里長粱峯楠、安康里長王君哲以及進安宮主委王俊傑、副主委邱威傑等地方人士介紹進安宮及最近避難設施相對位置。

他說，萬一戰爭爆發呼籲民眾不要恐慌，警方已製作防空避難設施位置QR code，並全面張貼於各里里長服務處及活動中心，只要藉由手機掃描搜尋，就能查詢就近避難設施；不是設籍台南市也沒關係，外縣市市民可利用「警政署全球資訊網」或下載警政服務APP，即可連結Google地圖，直接查詢住家附近防空疏散避難地點。

副分局長楊富仁表示，詢問民眾臨時在外遇有空襲警報該如何處置，有現場民眾答稱「躲在進安宮王爺底下一樓辦公室最安全」；楊表示，「那只能安心，但不能安全」，應找附近約一百公尺近的大橋國中防空避難場所去躲藏才最正確，讓在場民眾了解真正應躲藏去處。