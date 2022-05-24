民間捐贈喉頭鏡、訓練用Q安妮 黃偉哲讚揚幕後英雄

「這個時間上的節省往往一分鐘就可能是生死之間」台南市長黃偉哲下午出席中華強友文教協會捐贈消防局影像式喉頭鏡、半身訓練用Q安妮等救護器材及醫藥品儀式，他形容這群民間幕後英雄，對我們消防員救災搶險、救人性命都有莫大的幫忙。

這次中華強友文教協會全體會員捐贈消防局總價值101萬8千元的影像式喉頭鏡、半身訓練用Q安妮等救護器材及醫藥品，由黃偉哲代表受贈，並回贈感謝函。

中華強友會理事長吳俊泰說，近4、5年與消防局很有緣，陸續支援所需物資，這是小小的心意，把適當的物資捐贈在會使用人的手上，為市民健康把關，也善用物資，達到更大的效益。

黃偉哲說，除了中央補助我們幾部的雲梯車、水箱車之外，消防局自己研製的，不管是防禦駕駛，或者是說我們消防水帶用完了之後，可以自動回收清洗，又清洗又回收，以及我們第二套消防衣，還有消防衣的洗衣機，這些看起來很小，但事實上對消防員從事工作都很有幫助的。

他表示，消防局同仁很努力，外界也很幫忙，現在很多人在捐贈消防車、小型消防車，也感謝現強友會能夠大力相助捐贈物資，這對在第一線的救護車同仁急難搶險都很有幫助。現在台南有61輛救護車，每一部都有12導程心電圖，光是這個12導程心電圖就可以幫助消防隊員在第一時間搶救回來非常多位的OHCA的病患。