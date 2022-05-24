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鼓勵年輕人學包粽 虎尾公所辦粽賽抽iPhone

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾鎮公所祭出iphone等大獎，開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善（左三）代言並展現包粽手藝，鼓勵更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所祭出iphone等大獎，開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善（左三）代言並展現包粽手藝，鼓勵更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影

端午包粽是傳統習俗，為鼓勵年輕人學習包粽，雲林縣虎尾鎮公所開辦包粽大賽，提供iPhone13、平板等3C產品，獎勵年輕人動手學包粽，把這項好習俗承傳下去，縣長張麗善今天為粽賽代言，除歡迎大家踴躍報名，也和社區媽媽包粽接力賽，展現好手藝。

虎尾鎮長丁學忠說，早年端午包粽家家戶戶粽葉飄香，舉家享粽，親情芬芳，速食時代的年輕人，很少人會包粽，更無法體驗一家團圓包粽子的樂趣和溫馨，為讓包粽傳統手藝得以承傳，將於本月28日在公所廣場舉辦這場包粽大賽。

鎮代主席林嘉弘說，端午是歡度佳節的好日子，因應疫情今年改以包粽接力賽、親子趣味競賽、闖關摸彩方式，讓大家在防疫安全下仍可同聚歡樂，更提供iPhone、平板等大獎摸彩，製作千顆養生粽供大家呷免驚，精美獎品輕鬆拿，歡迎全家一起來快樂過端午。

雲林縣長張麗善今天為粽賽代言，她說，粽子好吃但想出包好粽子並不容易，她年輕時就跟著媽媽學包粽，練就好手藝，粽賽當天如時間允許，也將報名參賽，和大家一起切磋「粽藝」。

張麗善今天當場和社區媽媽尬手藝，不僅比快還要比精美可口，受限於時間緊迫，加上手藝不精，和縣長張麗善同組的丁學忠和林嘉弘，手腳忙亂，還撒了滿地米粒，像是初為人婦進廚房，分數全靠張縣長得分，引來全場大笑。

張麗善強調，歡樂佳節，防疫不可缺，賽場採單一入口，量體溫，全程戴口罩、噴酒精，人流管制除喝水，不可飲食，歡迎更多年輕人參加粽賽拿大獎，再把精湛包粽傳統手藝傳給更多人。

虎尾鎮公所開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善（左二）展現包粽手藝，鼓勵更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善（左二）展現包粽手藝，鼓勵更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所祭出iphone等大獎開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善代言並歡迎更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所祭出iphone等大獎開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善代言並歡迎更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所祭出iphone等大獎，開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善（左三）代言並展現包粽手藝，鼓勵更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影
虎尾鎮公所祭出iphone等大獎，開辦包粽大賽，雲林縣長張麗善（左三）代言並展現包粽手藝，鼓勵更多年輕人參賽。記者蔡維斌／攝影

張麗善 粽子

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