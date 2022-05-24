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議員批嘉科園區面積小無半導體 縣府大內宣淪炒房幫凶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡（左）針對籌設中的嘉義科園區效益質詢縣長翁章梁（右）。記者魯永明／翻攝
嘉義縣議員何子凡（左）針對籌設中的嘉義科園區效益質詢縣長翁章梁（右）。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁上午施政報告說，籌設中的嘉義科園區，預估開發可提供5700個就業機會，產值380億元。議員何子凡質疑科園區面積只有80多公頃，未規畫半導體產業產業，難創造預期就業人口產值，批縣府大內宣誇大效益，反讓財團藉機炒作房市飆漲，讓返鄉青年買不起房。

翁章梁說，未來嘉科園區以精準健康、智慧農業、智慧載具為主軸，將引進醫藥生物科技、醫療器材產業、能源科技、微電子精密科技及數位科技、智慧農業及智慧載具等產業，結合在地特色與5G、AIoT技術，導入精準醫療、精準健康及人工智慧等產業體系。

透過科園區開發，將成為產業發展領頭羊，讓嘉義子弟返鄉就業，吸引全球菁英工作定居，科園區以軟帶硬，在南科園區發展軸線，扮軟體前緣角色，帶動台灣新競爭力，未年10至20年，嘉縣會呈現量變到質變跳躍成長。

何子凡質詢說，當初縣府開發大埔美產業園區，宣稱可創造3萬個就業人口，如今89家廠商進駐只有3千多名員工，與宣傳效益差距甚大，許多廠商買地只做倉庫使用，嘉科園區規畫面積只有80多公頃，未規畫半導體產業，全台科園區面積最小，遠不如屏東科園區規畫逾300公頃，現在中科二林、虎尾園區養蚊子。

何子凡批縣府一再大內宣開發效益，反讓建商財團炒作房市飆漲，讓低薪年輕人買不起房，縣府淪為高房價幫凶，科園區開發未蒙其利先受其害，他要求縣府應務實。翁章梁說，針對飆漲高房價，中央銀行會採取信貸管制措施，現在資訊透明，買房投資用錢在輸贏，鄉親不是呆子。

翁章梁 嘉義 半導體

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