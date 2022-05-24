台南下營閒置舊鐵道改善 黃偉哲：持續建設成觀光亮點

台南市下營區台糖閒置軌道多年綠化改造，市府爭取獲營建署前瞻計畫補助，將延伸綠色廊道並新設鐵道公園、自行車與人行共用道串聯，希望打造成歷史文化與人文風情旅遊的觀光亮點。

市長黃偉哲今天視察下營鐵道公園打造工程，強調下營舊鐵道的活化，將可為下營區帶來觀光效益，因為來看鐵道文化的遊客，也會買下營鵝肉等伴手禮，一併帶動觀光經濟發展。

新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路學甲線稱「下營庄線」，在區內設有十六甲、下營、大埤寮、大屯寮四站，運輸貨物兼營客運，曾是下營區民重要的交通工具；台糖停辦客運後，下營鐵道運輸走入歷史。

市府表示，沒有因都市化將台糖軌道拆除或破壞，甚至將境內糖鐵規畫為「絲綠道」，改造人行步道及自行車道，近百年台糖軌道得以保存與再活化。