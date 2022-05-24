快訊

「南北黃金交叉」五月底疫情日達16萬？ 陳時中回應了

案外案！徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩 依法開罰3千元

今中重症+251例 10歲童「腦炎併多重器官異常」死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南下營閒置舊鐵道改善 黃偉哲：持續建設成觀光亮點

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝

台南市下營區台糖閒置軌道多年綠化改造，市府爭取獲營建署前瞻計畫補助，將延伸綠色廊道並新設鐵道公園、自行車與人行共用道串聯，希望打造成歷史文化與人文風情旅遊的觀光亮點。

市長黃偉哲今天視察下營鐵道公園打造工程，強調下營舊鐵道的活化，將可為下營區帶來觀光效益，因為來看鐵道文化的遊客，也會買下營鵝肉等伴手禮，一併帶動觀光經濟發展。

新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路學甲線稱「下營庄線」，在區內設有十六甲、下營、大埤寮、大屯寮四站，運輸貨物兼營客運，曾是下營區民重要的交通工具；台糖停辦客運後，下營鐵道運輸走入歷史。

市府表示，沒有因都市化將台糖軌道拆除或破壞，甚至將境內糖鐵規畫為「絲綠道」，改造人行步道及自行車道，近百年台糖軌道得以保存與再活化。

下營閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置工程，延伸長度一公里，設自行車道、綠帶美化，增設照明設備加強夜間景觀效果及增加安全；鐵道公園則將荒煙漫草的舊鐵道閒置空間，改造為懷舊月台、並設置街道家具、休憩座椅及植栽綠美化，預計10月底完工。

台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝
台南下營閒置舊鐵道改善，市長黃偉哲勘察宣示持續建設成觀光亮點。記者周宗禎／翻攝

鐵道 自行車

延伸閱讀

台南改善農漁水路多年 黃偉哲：成果全國第一

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

民進黨南市黨部主委連任 黃偉哲致賀：打贏年底選戰

台南輝瑞兒童疫苗難預約 黃偉哲：想打都約得到

相關新聞

弱勢家庭3代11口全染疫 里長趕2間診所領藥兼外送物資

台南南區一戶確診的弱勢民眾因三代同堂全家大小11人陸續染疫，陷入困難，不僅無人可以出門拿藥的窘境，甚至連基本三餐都快斷炊...

鼓勵年輕人學包粽 虎尾公所辦粽賽抽iPhone

端午包粽是傳統習俗，為鼓勵年輕人學習包粽，雲林縣虎尾鎮公所開辦包粽大賽，提供iPhone13、平板等3C產品，獎勵年輕人...

議員批嘉科園區面積小無半導體 縣府大內宣淪炒房幫凶

嘉義縣長翁章梁上午施政報告說，籌設中的嘉義科園區，預估開發可提供5700個就業機會，產值380億元。議員何子凡質疑科園區...

台南下營閒置舊鐵道改善 黃偉哲：持續建設成觀光亮點

台南市下營區台糖閒置軌道多年綠化改造，市府爭取獲營建署前瞻計畫補助，將延伸綠色廊道並新設鐵道公園、自行車與人行共用道串聯...

嘉縣議員爆料大林鎮長拿補助用堂弟 要政風處查

綠營嘉義縣大林鎮長擬參選人、議員許有疆上午質詢，手拿「上梁公正下梁歪、詐領公帑爽歪歪」看板，爆料指稱大林鎮公所將環保局專...

停駛46年 糖鐵台南下營十六甲車站重新活化為鐵道公園

南市府爭取內政部營建署前瞻計畫補助金費3400萬元，進行下營區舊糖鐵第二期活化，早年的十六甲車站規畫為鐵道公園，原本荒煙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。