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弱勢家庭3代11口全染疫 里長趕2間診所領藥兼外送物資

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區一弱勢全家3代11人陸續確診，憂居隔斷炊，市議員林美燕與大忠里長充當外送員送物資。圖／林美燕提供
台南市南區一弱勢全家3代11人陸續確診，憂居隔斷炊，市議員林美燕與大忠里長充當外送員送物資。圖／林美燕提供

台南南區一戶確診的弱勢民眾因三代同堂全家大小11人陸續染疫，陷入困難，不僅無人可以出門拿藥的窘境，甚至連基本三餐都快斷炊，大忠里長許智雄得知後立即放下自家事務幫忙跑2間診所排隊領藥，市議員林美燕獲悉也採購購買日常生活物資、食物外送到里民家門口。

疫情嚴峻，越來越多人染疫，衛生民政系統雖然總動員投入防疫工作，但在時效上還是緩不濟急，基層里長扮演起 第一線救援角色，許智雄說，里民有需求都會盡量幫忙，里長角色就是為里民而存在，希望在防疫非常時期互助合作、盡上心力，才能一起挺過難關。

林美燕表示，眼見確診者不斷攀高，行政作業量能成為嚴峻挑戰，僅依靠政府提供的防疫包緩不濟急，里長許智雄自掏腰包購買一些民生物品，並告知共同出一分心力，昨天趕在晚餐時間前將物資送達，希望在疫情期間竭盡所能的助大家一臂之力。

林美燕指出，疫情爆發後不斷接到民眾陳情，有人是全家不幸染疫，或是來台南工作、唸書的外地人，在台南沒有熟識的家人朋友，確診後不知道該如何是好，服務處開辦協助代領防疫包及公費藥品服務，也居間連繫確診者在外縣市的家人讓他們安心，希望這段時間共體時艱、度過難關。

台南市南區一弱勢全家3代11人陸續確診，憂居隔斷炊，市議員林美燕與大忠里長充當外送員送物資。圖／林美燕提供
台南市南區一弱勢全家3代11人陸續確診，憂居隔斷炊，市議員林美燕與大忠里長充當外送員送物資。圖／林美燕提供
台南市南區一弱勢全家3代11人陸續確診，憂居隔斷炊，市議員林美燕與大忠里長充當外送員送物資。圖／林美燕提供
台南市南區一弱勢全家3代11人陸續確診，憂居隔斷炊，市議員林美燕與大忠里長充當外送員送物資。圖／林美燕提供

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