弱勢家庭3代11口全染疫 里長趕2間診所領藥兼外送物資

台南南區一戶確診的弱勢民眾因三代同堂全家大小11人陸續染疫，陷入困難，不僅無人可以出門拿藥的窘境，甚至連基本三餐都快斷炊，大忠里長許智雄得知後立即放下自家事務幫忙跑2間診所排隊領藥，市議員林美燕獲悉也採購購買日常生活物資、食物外送到里民家門口。

疫情嚴峻，越來越多人染疫，衛生民政系統雖然總動員投入防疫工作，但在時效上還是緩不濟急，基層里長扮演起 第一線救援角色，許智雄說，里民有需求都會盡量幫忙，里長角色就是為里民而存在，希望在防疫非常時期互助合作、盡上心力，才能一起挺過難關。

林美燕表示，眼見確診者不斷攀高，行政作業量能成為嚴峻挑戰，僅依靠政府提供的防疫包緩不濟急，里長許智雄自掏腰包購買一些民生物品，並告知共同出一分心力，昨天趕在晚餐時間前將物資送達，希望在疫情期間竭盡所能的助大家一臂之力。