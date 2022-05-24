嘉縣議員爆料大林鎮長拿補助用堂弟 要政風處查

綠營嘉義縣大林鎮長擬參選人、議員許有疆上午質詢，手拿「上梁公正下梁歪、詐領公帑爽歪歪」看板，爆料指稱大林鎮公所將環保局專案補助款「黑白濫用」，鎮長堂弟涉嫌「詐領補助款」，要求政風處查處。

大林鎮長簡志偉說，接受政風處調查，他表示，大林最不缺口水，鎮長有人事權，任用堂弟不在三親等任用禁止對象，堂弟是清潔隊隨車人員，調用當公所司機，這是過去鎮長用人慣例，他批民進黨執政對他採取雙重標準，民進黨執政用人可以，他主政就不行。

許有疆說，有鎮民向他陳情指稱，大林鎮公所把環保局的專案補助款「黑白濫用」，縣政府這個上梁雖然公正，但公所這個下梁整個歪掉了，環保局補助給公所掃街車專案隨行人員，「鎮長堂弟」占著缺也領了薪水，卻從未在清潔隊工作。

許有疆表示，公所掃街車專案的隨車人員，去年5月11日至今年4月30日，長達1年未在清潔隊執行工作，甚至問了好幾個公所員工，居然沒人說得出這位鎮長堂弟，在公所做什麼工作，太不可思議。

「鎮長堂弟」到底有沒有實際在公所上班？若未在公所上班，卻乾領補助款薪資，這個問題就非常嚴重，不僅是挪用預算那麼簡單，這已經是構成「詐領公帑」的行為。

許有疆要求政風處查處，這件事地方傳的沸沸揚揚。環保局長張根穆說，補助掃街車是依清街里程數計算；縣長翁章梁指示政風處調查。