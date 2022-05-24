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停駛46年 糖鐵台南下營十六甲車站重新活化為鐵道公園

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今視察下營區台糖舊鐵道十六甲車站新建鐵道公園。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今視察下營區台糖舊鐵道十六甲車站新建鐵道公園。圖／市府提供

南市府爭取內政部營建署前瞻計畫補助金費3400萬元，進行下營區舊糖鐵第二期活化，早年的十六甲車站規畫為鐵道公園，原本荒煙漫草的舊鐵道閒置空間將規畫懷舊月台，設置街道家具、休憩座椅及植栽綠美化，原有的候車亭、賣票室都保留整修，工程預計今年10月底完工。

台南市長黃偉哲今天也前往實地視察，關心工程進度，下營台糖舊鐵道的活化，將可為下營地區帶來觀光效益，相信來看鐵道文化的民眾，也會想順道品嘗下營的農特產品，他歡迎民眾來下營走走逛逛，享受田園風光，也不忘購買鵝肉、蠶絲等具有當地特色的伴手禮回家。

下營區長李宗翰指出，早年台灣糖業發達，日治時代連接新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路學甲線稱「下營庄線」，在區境內設有十六甲、下營、大埤寮、大屯寮四站，運輸貨物兼營客運，一度是下營區民重要的交通工具，1979年台糖停辦客運後，下營區的鐵道運輸從此走入歷史。

幸運地，都市化後糖鐵軌道都還保留下來，經過南市府多年的努力，逐段改造，目前建置長達3.6公里的絲綠道形成綠色廊道，是成在地居民健走、通學及享受芬多精的重要空間，且沿線穿越農田與市區，串連下營各地觀光熱點，每年6、7月更可以享受沿線阿勃勒花開盛景的美麗黃金雨，加上又是專用道，沒有汽機車干擾，深受當地民眾喜愛。

李宗翰說，下營區閒置舊鐵道改善及綠色廊道串聯建置二期工程，今年3月10日開工，將新設長達約1公里、寬度2至3公尺的自行車道，沿線並增設照明設備，加強夜間景觀效果及增加用路人的安全。工程改善、建置完成後，綠色廊道將連接甲中至火燒珠社區生活圈，為台19甲鵝肉公路及香菇大道提供遊憩亮點，進一步推廣下營休閒農業與觀光發展。

台南市府爭取營建署前瞻經費補助，下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園。記者吳淑玲／攝影
台南市府爭取營建署前瞻經費補助，下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園。記者吳淑玲／攝影
下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園，當年的候車亭將重修保留。記者吳淑玲／攝影
下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園，當年的候車亭將重修保留。記者吳淑玲／攝影
台南市府爭取營建署前瞻經費補助，下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園。圖為示意圖。圖／下營區公所提供
台南市府爭取營建署前瞻經費補助，下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園。圖為示意圖。圖／下營區公所提供
台南市府爭取營建署前瞻經費補助，下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園。記者吳淑玲／攝影
台南市府爭取營建署前瞻經費補助，下營區台糖舊鐵道十六甲車站將新建鐵道公園。記者吳淑玲／攝影

鐵道 糖鐵 台南

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