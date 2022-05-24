雲林莿桐鄉興中橋今天動工 張麗善：有想法就有辦法

雲林縣莿桐鄉興中橋路段是連結當地14個村庄交通樞紐，縣府補助莿桐鄉公所490萬，將橋梁拓寬12公尺銜接既有道路、排水渠道外推2.5至3公尺、道路拓寬8.1公尺，設置雙向車道，預計11月底完工。

興中橋路段因其鄰近縣道154乙線及縣道156線，也是農民倚重的產業道路，鄰近路口彎曲詭譎，行經路口需拐彎繞行，十分不便。

莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路改善工程今天動工，由縣長張麗善到場主持動工典禮，鄉長林靖崑、議員鍾明馨及鄉代主席林清周等人到場，說明工程內容及改善項目，並與地方交流意見。

林靖崑說，興中橋周邊產業道路是當地居民倚重的交通要道，濁水灌溉的肥沃農田遍布此處，農民每天往返都會經過興中橋，但道路路口規畫不周，行經路口需拐彎繞道，還曾有人直接掉進水溝裡，已影響當地居民32年。

張麗善表示，有想法就有辦法，沒有想法就沒有做法。經林靖崑與鍾明馨反應後，立即安排2次現勘，籌措經費490萬元，提供莿桐鄉公所改善興中橋及周圍道路，希望改善道路，還給14個村庄居民一個通暢、安全的路口。