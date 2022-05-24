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雲林莿桐鄉興中橋今天動工 張麗善：有想法就有辦法

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉興中橋及以西道路800公尺將往北拓寬，橋梁拓寬至12公尺銜接原有道路，排水溝外推2.5至3公尺，道路拓寬至8.1公尺。記者黃于凡／攝影
雲林縣莿桐鄉興中橋及以西道路800公尺將往北拓寬，橋梁拓寬至12公尺銜接原有道路，排水溝外推2.5至3公尺，道路拓寬至8.1公尺。記者黃于凡／攝影

雲林縣莿桐鄉興中橋路段是連結當地14個村庄交通樞紐，縣府補助莿桐鄉公所490萬，將橋梁拓寬12公尺銜接既有道路、排水渠道外推2.5至3公尺、道路拓寬8.1公尺，設置雙向車道，預計11月底完工。

興中橋路段因其鄰近縣道154乙線及縣道156線，也是農民倚重的產業道路，鄰近路口彎曲詭譎，行經路口需拐彎繞行，十分不便。

莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路改善工程今天動工，由縣長張麗善到場主持動工典禮，鄉長林靖崑、議員鍾明馨及鄉代主席林清周等人到場，說明工程內容及改善項目，並與地方交流意見。

林靖崑說，興中橋周邊產業道路是當地居民倚重的交通要道，濁水灌溉的肥沃農田遍布此處，農民每天往返都會經過興中橋，但道路路口規畫不周，行經路口需拐彎繞道，還曾有人直接掉進水溝裡，已影響當地居民32年。

張麗善表示，有想法就有辦法，沒有想法就沒有做法。經林靖崑與鍾明馨反應後，立即安排2次現勘，籌措經費490萬元，提供莿桐鄉公所改善興中橋及周圍道路，希望改善道路，還給14個村庄居民一個通暢、安全的路口。

林靖崑說明，莿桐鄉外環道至興中橋道路改善計畫，包含橋梁寬度由6公尺向北拓寬至12公尺、興中橋以西100公尺排水溝向北外推拓寬2.5至3公尺、興中橋以西800公尺道路由5.6公尺向北拓寬至8.1公尺，總經費490萬元，今天開始施工，預計11月底就可完工。

雲林縣長張麗善今主持莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路工程開工典禮，打通莿桐鄉交通樞紐。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今主持莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路工程開工典禮，打通莿桐鄉交通樞紐。記者黃于凡／攝影
雲林縣莿桐鄉興中橋周圍道路路口蜿蜒曲折，居民行經路口需轉彎繞行，夜間視線不佳時，曾有居民掉到路旁水溝中。記者黃于凡／翻攝
雲林縣莿桐鄉興中橋周圍道路路口蜿蜒曲折，居民行經路口需轉彎繞行，夜間視線不佳時，曾有居民掉到路旁水溝中。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善今主持莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路工程開工典禮，打通莿桐鄉交通樞紐。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今主持莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路工程開工典禮，打通莿桐鄉交通樞紐。記者黃于凡／攝影
雲林縣莿桐鄉興中橋周圍道路路口蜿蜒曲折，居民行經路口需轉彎繞行，夜間視線不佳時，曾有居民掉到路旁水溝中。記者黃于凡／翻攝
雲林縣莿桐鄉興中橋周圍道路路口蜿蜒曲折，居民行經路口需轉彎繞行，夜間視線不佳時，曾有居民掉到路旁水溝中。記者黃于凡／翻攝
雲林縣長張麗善今主持莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路工程開工典禮，打通莿桐鄉交通樞紐。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善今主持莿桐鄉轄內外環道至興中橋道路工程開工典禮，打通莿桐鄉交通樞紐。記者黃于凡／攝影

農民 張麗善 雲林

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