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台南改善農漁水路多年 黃偉哲：成果全國第一

中央社／ 台南24日電

台南市長黃偉哲今天視察新營區農水路改善時表示，市府在民國108至110年投入新台幣23億6100萬元全面更新改善台南農漁水路，改善成果全國第一，今年預定再投入5億5500萬元。

黃偉哲上午視察新營區農水路改善成果時指出，台南這3年來進行農漁水路修繕，其中農路717公里、水路97公里、漁路80公里，改善成果全國第一，且特別針對民國60年以前農地重劃區已損壞、老舊的農水路，爭取行政院農業委員會補助推動。

黃偉哲表示，市府今年將再辦理農地重劃區農水路改善，包含中央補助早期農水路改善經費1億3200萬元、緊急農水路改善經費1億3300萬元、以及市府自籌編列預算2億9000萬元。

黃偉哲說，市政建設多集中在都會區及人口稠密區，但鄉間居民非常仰賴農路，把農路做好，通行會更順暢；捷運建設不一定深入每一家戶，但農路卻能達到這樣的效果。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市新營農地重劃區是民國59年完成的早期農地重劃區，總面積2263公頃，前後歷經12次推動早期農水路改善作業。

黃偉哲今天視察的新營農水路改善工程，民國110年9月開工，今年4月完工，完成改善農路24條長度共3958公尺，水路27條長度共3844公尺。

台南 黃偉哲 農地

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