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端節近嘉縣抽驗肉粽食材合格 衛生局提供健康包粽3原則
端午節將近，衛生局為保障民眾食品安全，配合行政院「食安五環」政策，啟動端節稽查專案，針對轄內粽子製造業者及各販賣場所加強稽查抽驗，共查核118家業者，抽驗各式粽子成品及常見食材原料57件，結果都符合規定。
因應端節粽子市場需求大，衛生局優先針對縣內3家粽子產品製造廠，實地查核食品業者登錄、衛生規範準則及標示等均符合規定，抽驗9件原料或成品如五花肉塊、冷凍粽子等分別檢驗動物用藥殘留、防腐劑，檢驗結果均合格。
端節民眾除採買粽子，也購買食材DIY包粽子，因此針對民眾採買食材賣場、超市、傳統市場或量販店等販售業者共查核115家，稽查環境衛生及標示，抽驗糯米、香菇、蝦米、豬肉等相關應景食材共48件，稽查及檢驗結果都符合規定。
衛生局長趙紋華提醒，食品製造業者應確實控管製售產品的品質衛生，確實完整將產品資訊標示外包裝；業者切勿為使粽子口感Q彈及不易沾黏粽葉，製作過程中違法使用硼砂 (台語俗稱：冰西)，違反者將依食品安全衛生管理法處辦。
提醒鄉親健康包粽三原則：原料食材慎選，挑選色澤自然不過度鮮豔，外型完整無異味食材。包粽注意環境衛生，使用合法食品添加物，如製作鹼粽應使用「三偏磷酸鈉」而非「硼砂」。均衡飲食不可少：少油、少鹽、少糖、少熱量、多纖維。
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