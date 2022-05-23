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疫情攪局 南鯤鯓代天府進香團少70%

中央社／ 台南23日電
台南北門南鯤鯓代天府。聯合報系資料照
台南北門南鯤鯓代天府。聯合報系資料照

列為國家重要民俗的南鯤鯓代天府五府千歲進香期，目前正值本應最熱鬧的農曆4月中下旬進香期，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，廟方初估進香團數僅約往年3成。

國家文化資產網資料指出，南鯤鯓代天府主祀李王、池王、吳王、朱王和范王等五府千歲，相傳祂們是300多年前乘坐王船來台，後來經蚵寮漁民建寮奉祀，迄今全台有超過2萬座分靈廟，這些分靈廟每到王爺誕辰，會籌組進香團前往進香謁祖，為全台最壯盛的王爺廟會。

南鯤鯓代天府1年有4個主要進香期，分別是農曆4月中下旬、6月中旬、8月中旬和9月中旬，目前正是「大王」李府、「五王」范府千歲進香期，本應是每年最熱鬧的進香期，往年從農曆3月底就陸續有進香團前往進香，但今年進香團減少許多，像今天是非假日期間，更顯得冷清。

南鯤鯓代天府工作人員指出，雖未經過正式精確計算，但初估進香團及香客人數大約只有往年同期的3成左右，不過已比去年5月防疫措施正嚴格時增加一些，廟方除了加強清消，也會在有進香團到訪時，以廣播方式提醒香客及遊客做好防疫管理，有發燒等症狀時不要進入廟區。

南鯤鯓代天府指出，目前仍要求進香團要事先提出防疫計畫書進行登記，可能因此導致不少進香團降低進香意願，但仍有未登記、規模較小的香客團前來，廟方也會提供相關服務。

南鯤鯓代天府 發燒

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