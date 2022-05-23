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民進黨南市黨部主委連任 黃偉哲致賀：打贏年底選戰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委潘新傳（左）連任成功，市長黃偉哲前往黨部祝賀。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部主委潘新傳（左）連任成功，市長黃偉哲前往黨部祝賀。圖／民進黨台南市黨部提供

民進黨台南市黨部主委、黨代表等黨職選舉昨晚結束，主委潘新傳同額競選高票連任，市長黃偉哲今天前往祝賀，希望他能帶領市黨部贏得年底的大選，他強調，以「打贏市長選戰，衝高得票率」為主要訴求。

潘新傳今天感謝黨員同志支持，讓他以近九成的選票連任，他說，未來將密切與黨員結合，以衝高台南市長得票率，全力輔選黨籍議員，讓台南市議會獲過半席次，並將為黨籍基層里長拉抬，以民進黨在台南全壘打為主要目標，近日將成立「聯合輔選中心」，為年底的大選預作準備，再創歷史光榮。

黃偉哲利用午休時間到市黨部向潘新傳致賀，兩人對年底選戰交換意見，面臨即將來臨的年底三合一選舉，將啟動各方輔選機制，汲取各領域的建議，期許獲得最佳戰績。

市黨部執行長張孟暉表示，黨職改選後將在6月26日召開黨員代表大會，會中將選出第7屆執行委員、評議委員，即日起登記至25日止，於台南市黨部及新營辦公室受理領表及登記，27日周五上午10時於市黨部辦理候選人號次抽籤。

台南 民進黨

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