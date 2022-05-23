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台南小黃公車版圖擴大 楠西區新增3處預約站牌今上線

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南小黃公車版圖擴大，楠西區新增3處預約站牌今上線。圖／市政府交通局提供
台南小黃公車版圖擴大，楠西區新增3處預約站牌今上線。圖／市政府交通局提供

台南市政府今天宣布「小黃公車預約站牌版圖再擴大」，在最早推動的楠西區「埔頭社區」、「鳳萊園」、「開王殿」三處聚落增設站牌、開放小黃公車預約搭乘。

交通局長王銘德說，市長黃偉哲指示提供偏遠地區便利交通服務。交通局推動小黃公車政策，已開闢20條路線，楠西是台南最早推動地區之一，108年起已累積超過6萬3千人次搭乘，顧客滿意度更高達9成5以上，成果斐然。

王銘德表示，持續累積營運經驗，除蒐集鄉親建議也透過套疊戶政資訊分析，發現楠西還有數聚落離最近小黃公車站牌超過1公里，因此利用「預約站牌」方式設法解決。

王銘德指出，小黃公車「預約站牌」是台南首創，沒固定班次專供預約搭乘。3處預約站牌有綠20線新增「埔頭社區」站，距離台3線約1.5公里；另綠21線新增「鳳萊園」、「開王殿」2站從南186線再深入約2公里。

因山區聚落分散、需求不固定，用預約有需要才繞駛，省去路線重新規劃調整程序，可立即擴大小黃公車服務，更讓資源達到最有效運用，特別適合在遠離主要道路、人口較少的散村設置。年在龍崎成功推動後，將視需求擴大到其他地區。

預約站牌比照一般預約規則，2人以上共乘前1日下午5點前電話或用大台南公車APP預約即可，早上6點到晚上10點站牌周邊1公里內可府接送；收費則比照公車，基本里程8公里免費、轉乘優惠等折扣，如使用市民卡敬老卡、愛心卡亦享免費搭乘。3處預約站牌由港龍台一大車隊服務，叫車專線：06-300-0000。

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