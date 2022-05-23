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勞動部青年就業旗艦計畫 雲嘉南逾3300職缺盼即戰力

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部青年就業旗艦計畫助即戰力， 雲嘉南地區企業提供逾3300工作職缺協助青年就業。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部青年就業旗艦計畫助即戰力， 雲嘉南地區企業提供逾3300工作職缺協助青年就業。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

28歲陳朝陽透過勞動部「青年就業旗艦計畫」，以「先僱用、後訓練」模式，經3個月訓練已在業界獨當一面，勞動部雲嘉南分署說，該計畫今年在雲嘉南區已逾400家企業提供超過3300個工作機會，希望幫助業者訓練成即戰力。

「有職場導師領導，讓我邊做邊學快速上手」，陳朝陽說，現職工作主要為設計雷射面板修補機，但因實務操作與學校所教原理有落差而無法套用執行，還好透過職場導師許慈宏詳細地解說機台架構與功能，並教導如何利用系統性數值統計分析，以及機構設備模組化實測練習，歷經3個月訓練已能獨立作業，更有效地將過往所學應用在工作上。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，上述青艦計畫透過「工作崗位訓練」職場做中學訓練方式，由資深員工教導青年熟悉職務，也幫助雇主儲備產業生力軍，凡企業進用15至29歲青年，每人每月補助1.2萬元，最長補助9個月。

東捷科技表示，該「青年就業旗艦計畫」，讓公司具系統化地培訓青年，依各職務所需，安排最適切培訓內容，再由職場導師帶領新人逐步學習，不僅快速上手成職場即戰力，更讓青年找到工作歸屬感提升留任率，5年來已陸續培育53名青年，儲備公司所需人才。

劉邦棟說，勞動部雲嘉南分署111年度「青年就業旗艦計畫」已有逾400家企業提供超過3300個工作機會，涵蓋光電、批發零售、住宿餐飲及醫療保健業等，今年迄今已協助718名青年成為企業即戰力；歡迎有用人需求的企業洽詢專線（06）6985945轉1307，也鼓勵待業或想轉職的青年朋友至https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/YR002網站報名參訓。

勞動部青年就業旗艦計畫助即戰力， 雲嘉南地區企業提供逾3300工作職缺協助青年就業。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部青年就業旗艦計畫助即戰力， 雲嘉南地區企業提供逾3300工作職缺協助青年就業。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

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