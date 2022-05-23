聽新聞
test
0:00 / 0:00
勞動部青年就業旗艦計畫 雲嘉南逾3300職缺盼即戰力
28歲陳朝陽透過勞動部「青年就業旗艦計畫」，以「先僱用、後訓練」模式，經3個月訓練已在業界獨當一面，勞動部雲嘉南分署說，該計畫今年在雲嘉南區已逾400家企業提供超過3300個工作機會，希望幫助業者訓練成即戰力。
「有職場導師領導，讓我邊做邊學快速上手」，陳朝陽說，現職工作主要為設計雷射面板修補機，但因實務操作與學校所教原理有落差而無法套用執行，還好透過職場導師許慈宏詳細地解說機台架構與功能，並教導如何利用系統性數值統計分析，以及機構設備模組化實測練習，歷經3個月訓練已能獨立作業，更有效地將過往所學應用在工作上。
勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，上述青艦計畫透過「工作崗位訓練」職場做中學訓練方式，由資深員工教導青年熟悉職務，也幫助雇主儲備產業生力軍，凡企業進用15至29歲青年，每人每月補助1.2萬元，最長補助9個月。
東捷科技表示，該「青年就業旗艦計畫」，讓公司具系統化地培訓青年，依各職務所需，安排最適切培訓內容，再由職場導師帶領新人逐步學習，不僅快速上手成職場即戰力，更讓青年找到工作歸屬感提升留任率，5年來已陸續培育53名青年，儲備公司所需人才。
劉邦棟說，勞動部雲嘉南分署111年度「青年就業旗艦計畫」已有逾400家企業提供超過3300個工作機會，涵蓋光電、批發零售、住宿餐飲及醫療保健業等，今年迄今已協助718名青年成為企業即戰力；歡迎有用人需求的企業洽詢專線（06）6985945轉1307，也鼓勵待業或想轉職的青年朋友至https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/YR002網站報名參訓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言