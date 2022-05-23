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海廢監測一次性飲料瓶罐最多 環團：自帶水壺就能改善

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大進行海廢監測，撿拾的海廢以一次性飲料瓶罐最多。圖／台南社大提供
台南社大進行海廢監測，撿拾的海廢以一次性飲料瓶罐最多。圖／台南社大提供

今年較強勁的西南氣流才剛要來，台南社大環境小組研究員晁瑞光今天表示，海灘已出現與蚵棚廢棄有關的「發泡塑膠」、繩子、鐵絲、EPP碎塊，甚至還出現從七股或嘉義沿海飄來回收壓製成的發泡浮具。農業局表示，PE塑膠材質浮具較耐撞，且全額補助，鼓勵蚵農多使用PE浮具。

台南社大長期監測海廢，每月固定利用第4個禮拜的周日撿拾海廢，昨天下午共有志工、嘉藥、南大學生120人參加海廢監測活動，晁瑞光今天表示，雖然海廢有減少了，卻也令人憂心。目前是牡蠣養殖季的尾聲，養殖區海灘均可見拖到海灘上等待整理的蚵棚，但也出現被用來當蚵棚浮具的破碎片，以及與蚵棚有關的繩子、鐵絲，希望能早日改善。

522是世界生物多樣性日，晁瑞光說，看到的現象卻是生物多樣性愈來愈少，垃圾愈來愈多，令人憂心。他說，這次撿拾到的還有寶特瓶、鋁箔包、瓶蓋、吸管、塑膠袋，希望大家能多使用環保杯具，至少自帶水壺，減少一次性飲料使用，若有使用也不應亂丟。

台南市漁港及近海管理所長周瓈朝表示，蚵棚的浮具過去以保麗龍為主，但保麗龍不耐碰撞，且日久就會碎裂，造成環境汙染，漁業署已連續兩年補助蚵農使用PE、EPP材質的浮具，其中PE塑膠材質較耐撞，且持續改良中，今年是補助最後一年，全額補助，另EPP補助8成，希望更多蚵農使用PE材質浮具。

蚵棚 台南 保麗龍

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