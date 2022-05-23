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嘉市城隍廟捐羅氏快篩 2千劑「這兩時段」直接發送民眾
快篩試劑需求高，嘉義市城隍廟在嘉市藥劑生公會協助下花近400萬採購1萬2000劑與實名制同品牌的「羅氏快篩」捐贈市府，以及4萬2000瓶乾洗手供國中小、幼兒園使用，盼有染疫疑慮就能盡早確認；城隍廟更說，加碼2000劑羅氏快篩，25日、29日在廟埕發放給民眾。
城隍廟指出，免費發放的2000劑羅氏快篩試劑，每份2劑，25日晚間7點、29日早上9點，兩個時段都會各發500份，採取現場排隊，每人限領1份，送完為止。
市府衛生局表示，目前市府的快篩主要供給居家隔離、居家檢疫者等，存量尚還充足，要加購實在不容易。
黃敏惠今代表接受捐贈快篩劑、乾洗手，她說，市府日前就向中央加訂3萬劑快篩，被告知7月才可能到貨，廟方捐贈有如及時雨，提醒民眾「快篩不是天天篩」，有需要才來使用；嘉市藥劑生公會理事長林宜鋒說，深深感受地方緊急需要增援防疫物資，義不容辭全力幫忙，繼續為抗疫努力。
城隍廟指出，疫情延燒快達高峰，防疫首要勤洗手，有時在外不方便洗手，用乾洗手來降低感染風險，快篩劑則盼民眾有接觸感染疑慮，可自我篩檢、即早發現就可以快速尋求醫療協助，降低傳染給家人朋友的機率。
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