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白沙屯深夜北港起駕回鑾 萬人相送分局長抬轎護駕離境

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯媽祖多年未曾到北港鎮公所駐駕，今年改變路線再登上公所大樓駐駕，吸引不少民眾深夜一路送駕。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖多年未曾到北港鎮公所駐駕，今年改變路線再登上公所大樓駐駕，吸引不少民眾深夜一路送駕。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖今天凌晨約1時許，在北港朝天宮完成刈火疏文儀式後，媽祖登轎三進三出在萬人深夜護送下起駕回鑾。白沙屯再次展現行縱飄忽不定的特色，在每個路總得搖轎「思考」一番再決定轉不轉彎，神奇的是今年神轎再次進入睽違多年的北港鎮公所駐駕後再離去。

白沙屯昨天上午抵目的地北港朝天，在進廟前哨站的北辰派出，雲林縣警局長李謀旺也親自率員到派出所向駐駕的媽祖團拜，祈求進香平安順利。今天接近凌晨子時，許多香灯腳聚集朝天宮廟裡廟外，參加刈火儀式，鐘鼓齊響在住持和尚誦經後，媽祖起駕回鑾。

隊伍深夜沿著市街前進，十幾年前白沙屯媽祖回鑾，多半會轉到北港鎮公所駐駕，但多年改變路線，今年神駕再次轉向公園路，神轎登上公所大駐駕後再離去，隨後神轎再抵北港武德宮，停下腳步再次「搖轎思考」，但最後仍沒轉入，只在一家家具店和北港故事館稍作駐駕就離。

北港分局出動警力深夜維護交通並一路護轎，分局長蔡培元也抬轎一段，將媽祖送離北港轄境，改由虎尾分局接手護駕，沿途仍有許多家戶深夜聞聲起床 ，備餐備水給香灯腳，熱情揮別白沙屯媽祖，神轎隊於近三時離開北港，一路往北踏上歸途。

白沙屯媽祖多年未曾到北港鎮公所駐駕，今年改變路線再登上公所大樓駐駕，吸引不少民眾深夜一路送駕。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖多年未曾到北港鎮公所駐駕，今年改變路線再登上公所大樓駐駕，吸引不少民眾深夜一路送駕。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局長李謀旺率員警在白沙屯媽祖駐駕北辰派出所時進行團拜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣警局長李謀旺率員警在白沙屯媽祖駐駕北辰派出所時進行團拜。記者蔡維斌／攝影
北港分局出動大批警力深夜維護白沙屯媽祖回鑾的交通秩序。記者蔡維斌／翻攝
北港分局出動大批警力深夜維護白沙屯媽祖回鑾的交通秩序。記者蔡維斌／翻攝
北港分局出動大批警力深夜維護白沙屯媽祖回鑾的交通秩序，北港分局長蔡培元在隊伍離境前也抬轎一段，護送媽祖離開北港。記者蔡維斌／翻攝
北港分局出動大批警力深夜維護白沙屯媽祖回鑾的交通秩序，北港分局長蔡培元在隊伍離境前也抬轎一段，護送媽祖離開北港。記者蔡維斌／翻攝

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