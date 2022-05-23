白沙屯深夜北港起駕回鑾 萬人相送分局長抬轎護駕離境

白沙屯媽祖今天凌晨約1時許，在北港朝天宮完成刈火疏文儀式後，媽祖登轎三進三出在萬人深夜護送下起駕回鑾。白沙屯再次展現行縱飄忽不定的特色，在每個路總得搖轎「思考」一番再決定轉不轉彎，神奇的是今年神轎再次進入睽違多年的北港鎮公所駐駕後再離去。

白沙屯昨天上午抵目的地北港朝天，在進廟前哨站的北辰派出，雲林縣警局長李謀旺也親自率員到派出所向駐駕的媽祖團拜，祈求進香平安順利。今天接近凌晨子時，許多香灯腳聚集朝天宮廟裡廟外，參加刈火儀式，鐘鼓齊響在住持和尚誦經後，媽祖起駕回鑾。

隊伍深夜沿著市街前進，十幾年前白沙屯媽祖回鑾，多半會轉到北港鎮公所駐駕，但多年改變路線，今年神駕再次轉向公園路，神轎登上公所大駐駕後再離去，隨後神轎再抵北港武德宮，停下腳步再次「搖轎思考」，但最後仍沒轉入，只在一家家具店和北港故事館稍作駐駕就離。