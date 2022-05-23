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疫情海嘯吞噬社福生路 創世基金會捐款少一半

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
創世基金會受疫情影響，今年捐款金額減少超過一半，又無法舉辦募款活動，請求社會大眾伸出援手。圖／創世基金會提供
創世基金會受疫情影響，今年捐款金額減少超過一半，又無法舉辦募款活動，請求社會大眾伸出援手。圖／創世基金會提供

疫情海嘯影響，創世基金會指出，今年捐款數較往年同期少了2千多筆，其中現金、劃撥小額捐款減少5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，現在全台800名植物人需照顧，平均每月花費超過3200萬元，將是30年未見的大危機，服務恐無以為繼。

雖中央流行疫情指揮中心預估，目前疫情尚未到達最高峰，但自疫情爆發以來，社福團體已被這波海嘯吞噬，成了直接受災戶，創世基金會在短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成。

創世基金會表示，這波疫情海嘯，讓長年支持的善士大量且快速流失，是30多年來未見的一大危機。全台安養院照顧約800名植物人，每天至少需更換10片尿布，提供6餐營養餐食，每位植物人每月照顧成本約4至6萬元，憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼。

創世基金會也說，原本捐款狀況較不理想時，會舉辦募款活動，但今年受疫情影響，擔心志工外出募款後不小心將病毒帶回機構內，反而造成更大困擾，因此只能取消募款活動，未來的這條路若無大家伸出援手，可能會走得更辛苦。

創世基金會表示，希望大家能伸出援手，助一臂之力度難關，以小額捐款、愛心500元支持植物人防疫包，1日10片尿布、6餐營養餐食、1劑快篩劑，一片慈悲、一膳關懷、一劑平安，詳情請至創世官網，或洽愛心專線：(05)5377-855分機9心願小組。

疫情 捐款 植物人

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