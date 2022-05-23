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緬懷歌手文夏學者建議故鄉立塑像 南市府：可討論

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國寶級台語歌手文夏上月6日因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲，文夏是台南麻豆人，在歌壇獲獎無數且地位獲尊崇，有學者建議可以日本為例，在故鄉建塑像彰顯其意義。台南市政府文化局表示，可依據南市歷史名人作業要點由審議委員討論後決定。

文夏本名王瑞河是台南麻豆人，早期台語被打壓時代，歌聲唱出了弱勢族群埋藏在靈魂深處心聲，上月病故讓許多老一輩歌迷相當不捨。

著名詩人、成大台灣文學系博士李敏忠認為，文夏藉由歌曲唱出了弱勢族群埋藏在靈魂深處心聲，影響台灣社會深遠；作品包括「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」、及「彼個小姑娘」等膾炙人口歌曲，2004年獲頒中華文化復興總會國寶級藝人獎章，2011年榮獲第二屆金音傑出貢獻獎，2012年榮獲第23屆金曲獎特別貢獻獎，2020年獲頒第24屆台北文化獎特別獎，值得後人緬懷其特殊地位。

他以日本為例指出，出身日本北海道虻田郡真狩村的72歲日本民謠歌手細川貴志，仍活耀於歌壇，其（北酒場）歌曲，在台灣被翻唱作（愛的小路），更由歌手洪榮宏演唱家喻戶曉，更獲日本NHK電視台參加著名「紅白歌唱大賽」逾30次，經常獲邀至夏威夷、洛杉磯、舊金山、曼谷、韓國、北京等地演唱，故鄉真狩村為此立了紀念像，建議台南市政府也可比照。

台南市政府文化局長葉澤山說，為紀念歷史名人，南市共有藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，可以紀念碑（牌、柱）、紀念雕像或其他紀念形式設置，迄今已有234位歷史名人，文夏是否列入，也會由審議委員開會討論進一步因應。

文夏 台南 日本

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