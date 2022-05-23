快訊

3歲童染疫高燒四肢狂抖急救60小時不治 醫：疑急性腦炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀髮版 「為著10萬元」太精彩 華醫大校長力邀校慶演出

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
中華醫大樂齡大學學員粉墨登場體驗舞台劇「為著10萬元」。圖／張明蘭提供
中華醫大樂齡大學學員粉墨登場體驗舞台劇「為著10萬元」。圖／張明蘭提供

就讀中華醫事科大「樂齡大學」銀髮族為了體驗戲劇藝術樂趣，分成兩組演出「為著10萬元」舞台劇。校長孫逸民到場觀賞兩組學員尬戲，「對不輸專業演員的精彩演出讚不絕口」，力邀校慶周擔綱壓軸演出，以饗全體師生」。

演出學員董雅坋說，人生第一次演戲的經驗就在華醫樂齡大學，排演的過程更加體會相互合作、默契的重要，大家學的很開心，也演的很開心，是難忘的學習體驗之旅。

指導張明蘭說，學員們從選角、背台詞、服裝的穿著打扮、道具的準備到演出時怎麼走位，積極投入及演練；校長孫逸民、副校長洪明權及樂齡大學班主任杜玉卿觀賞後都讚不絕口。

「為著10萬元」故事場景是在酒家，參與演出的銀髮學生拿出家裡衣櫃的壓箱寶，以5、60年代造型粉墨登場，「個個有如戲精上身，收放自如、精彩絕倫，師長大為驚嘆、稱讚有加」。孫逸民力邀今年11月校慶周表演，為校慶增添風采。

樂齡大學班主任杜玉卿表示，這學期樂齡課程安排豐富多元，其中老師張明蘭的「生活有藝術：戲劇體驗」課程，帶領學員了解戲劇藝術在八大藝術領域的發展和魅力，也特別以台語老歌「為著10萬元」為故事梗，編寫劇本「為著10萬元」，上課學員分成A、B兩組各自表演觀摩。

中華醫大樂齡大學學員粉墨登場體驗舞台劇「為著10萬元」。圖／張明蘭提供
中華醫大樂齡大學學員粉墨登場體驗舞台劇「為著10萬元」。圖／張明蘭提供
中華醫大樂齡大學學員粉墨登場體驗舞台劇「為著10萬元」。校長孫逸民（前排右五）等師長為學員們精彩演出喝采。圖／張明蘭提供
中華醫大樂齡大學學員粉墨登場體驗舞台劇「為著10萬元」。校長孫逸民（前排右五）等師長為學員們精彩演出喝采。圖／張明蘭提供

銀髮族 台語

延伸閱讀

政治大學95周年校慶 校友林依晨、陶晶瑩齊送祝福

屏縣銀髮人才據點揭牌 銀髮人才社會歷練不是複製貼上

陸專65年校慶 蔡總統勉：秉持士官精神守護國家安全

邀玖壹壹、彭佳慧等 嘉工百年校慶演唱會不對外開放

相關新聞

疫情海嘯吞噬社福生路 創世基金會捐款少一半

受疫情海嘯影響，創世基金會指出，今年捐款數較往年同期少了2千多筆，其中現金、劃撥小額捐款減少5成，企業、社團等大筆捐款更...

緬懷歌手文夏學者建議故鄉立塑像 南市府：可討論

國寶級台語歌手文夏上月6日因器官衰竭於睡夢中辭世，享耆壽94歲，文夏是台南麻豆人，在歌壇獲獎無數且地位獲尊崇，有學者建議...

銀髮版 「為著10萬元」太精彩 華醫大校長力邀校慶演出

就讀中華醫事科大「樂齡大學」銀髮族為了體驗戲劇藝術樂趣，分成兩組演出「為著10萬元」舞台劇。校長孫逸民到場觀賞兩組學員尬...

中華民國動保協會覓才培訓公關 台南米克斯姐妹花入選

中華民國保護動物協會（APA）理事長李朝全與協會幹部到台南市動物之家善化站參訪，認養一對姐妹花流浪犬。李朝全表示，這對姐...

嘉市採購書 議員：請專家推薦

衝刺藏書量，嘉義市政府今年編2000萬預算購書、近10年來最高，預計擴充中外文書及視聽資料近5萬冊，上周評選出中文書籍的...

白沙屯媽 百米衝刺進朝天宮

「粉紅超跑」苗栗白沙屯媽祖進香團兩天兩夜急行軍，昨近午抵達雲林北港朝天宮；伴隨數萬信徒「進喔！進喔！」呼喊聲，神轎三進三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。