銀髮版 「為著10萬元」太精彩 華醫大校長力邀校慶演出

就讀中華醫事科大「樂齡大學」銀髮族為了體驗戲劇藝術樂趣，分成兩組演出「為著10萬元」舞台劇。校長孫逸民到場觀賞兩組學員尬戲，「對不輸專業演員的精彩演出讚不絕口」，力邀校慶周擔綱壓軸演出，以饗全體師生」。

演出學員董雅坋說，人生第一次演戲的經驗就在華醫樂齡大學，排演的過程更加體會相互合作、默契的重要，大家學的很開心，也演的很開心，是難忘的學習體驗之旅。

指導張明蘭說，學員們從選角、背台詞、服裝的穿著打扮、道具的準備到演出時怎麼走位，積極投入及演練；校長孫逸民、副校長洪明權及樂齡大學班主任杜玉卿觀賞後都讚不絕口。

「為著10萬元」故事場景是在酒家，參與演出的銀髮學生拿出家裡衣櫃的壓箱寶，以5、60年代造型粉墨登場，「個個有如戲精上身，收放自如、精彩絕倫，師長大為驚嘆、稱讚有加」。孫逸民力邀今年11月校慶周表演，為校慶增添風采。