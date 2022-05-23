中華民國動保協會覓才培訓公關 台南米克斯姐妹花入選

中華民國保護動物協會（APA）理事長李朝全與協會幹部到台南市動物之家善化站參訪，認養一對姐妹花流浪犬。李朝全表示，這對姐妹非常聰明又討喜，動物之家已初步訓練，將培訓成「協會公關」，到全台各地與民眾互動、鼓勵大家多多認養流浪動物。

李朝全說，這次協會認養的一對米克斯姐妹花，黑白相間的紋路像極了卡通「笑笑羊」，讓人一眼就感到既討喜可愛又魅力十足。

協會也與台南市動保處進一步合作推出「狗來富計畫」，協助流浪毛小孩認養。李朝全說，短期計畫將動物之家訓練過的流浪犬、分送到山區協助農民看守果園，協會也會補助農民飼養醫療費用、長期追蹤狗兒狀況。

台南市動保處表示，市長黃偉哲的愛犬妞妞也是浪浪出身，特別關心流浪毛孩認養情形，指示動保處積極並多元化推動認養工作，動保處邀請中華民國保護動物協會參訪台南市動物之家善化站，認養適合公關犬的「潛力股」，並合作「狗來富」計畫。

李朝全表示，零撲殺政策民國106年至今已第五年，各地收容單位持續面臨爆籠狀態，收容壓力增加。流浪毛孩們只能等待認養，或絕育後原地暫置（TNVR）。協會將與動保處合作公私協力、協助媒合認養。

農業局李建裕局長表示，米克斯就是最好的生命教育老師，動保處近年積極推廣流浪犬貓的認養及校園宣導，歡迎民間團體及各行各業認養作為工作犬。米克斯也可以漂亮、聰明且乖巧，歡迎民眾到動物之家參觀，尋找屬於自己的命定毛孩。