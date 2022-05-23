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中華民國動保協會覓才培訓公關 台南米克斯姐妹花入選
中華民國保護動物協會（APA）理事長李朝全與協會幹部到台南市動物之家善化站參訪，認養一對姐妹花流浪犬。李朝全表示，這對姐妹非常聰明又討喜，動物之家已初步訓練，將培訓成「協會公關」，到全台各地與民眾互動、鼓勵大家多多認養流浪動物。
李朝全說，這次協會認養的一對米克斯姐妹花，黑白相間的紋路像極了卡通「笑笑羊」，讓人一眼就感到既討喜可愛又魅力十足。
協會也與台南市動保處進一步合作推出「狗來富計畫」，協助流浪毛小孩認養。李朝全說，短期計畫將動物之家訓練過的流浪犬、分送到山區協助農民看守果園，協會也會補助農民飼養醫療費用、長期追蹤狗兒狀況。
台南市動保處表示，市長黃偉哲的愛犬妞妞也是浪浪出身，特別關心流浪毛孩認養情形，指示動保處積極並多元化推動認養工作，動保處邀請中華民國保護動物協會參訪台南市動物之家善化站，認養適合公關犬的「潛力股」，並合作「狗來富」計畫。
李朝全表示，零撲殺政策民國106年至今已第五年，各地收容單位持續面臨爆籠狀態，收容壓力增加。流浪毛孩們只能等待認養，或絕育後原地暫置（TNVR）。協會將與動保處合作公私協力、協助媒合認養。
農業局李建裕局長表示，米克斯就是最好的生命教育老師，動保處近年積極推廣流浪犬貓的認養及校園宣導，歡迎民間團體及各行各業認養作為工作犬。米克斯也可以漂亮、聰明且乖巧，歡迎民眾到動物之家參觀，尋找屬於自己的命定毛孩。
動保處長吳名彬表示，每年都邀請李朝全理事長至各地國小「動物保護基礎教育」，讓愛護動物能從小做起，也能將正確觀念擴及到家人，雙方合作期許能夠為動物之家更多正在等家的毛小孩找到一輩子的家人。
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