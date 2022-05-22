黃露慧連任民進黨嘉市黨部主委稱「沒贏家」 黃敏修宣布敗選

民進黨今辦地方黨部主委、黨代表選舉，嘉義市黨部主委競爭激烈，開票近3小時，候選人立委王美惠的顧問黃敏修自行宣布敗選，稱開票結果是黨員的決定，會因他這次投入讓黨部經營有良性互動；黨部宣布投票結果後，連任的市議員黃露慧未見笑容，說「一點都不開心」，指遭惡意抹黑，這場沒有贏家。

民進黨嘉市黨部主委選舉，開票作業從5點起到晚間8點出頭，屬綠色友誼陣線的黃露慧獲1841票、英系推派的黃敏修1376票，黃露慧以465票差距連任成功。

黃敏修晚間7點55分許承認敗選，他說，恭喜連任，開票結果是黨員的決定，黨部的經營會因為他這次投入競爭，帶來良性互動，黨部運作也會比較客觀、層面會不同，「這是拋磚引玉動作，成功不必在我」，仍希望熱血青年投入民進黨，對黨內體質改變；對選舉結果，還在估計範圍之內，接下來參選西區市議員當仁不讓。

王美惠說，祝福新任主委，希望做出嘉市5000多名黨員的期待，而黃敏修參選是匆匆加入民進黨，感謝黨員給這麼多票、這麼多機會，黃敏修跟她團隊會繼續服務，盼嘉市鄉親再給機會。

不過投票過程的紛擾，王美惠服務處主任徐文志說，很感謝在太陽下等待投票的支持者，若後續接獲選舉過程有何干擾投票新事證，再考量如何處置。

黃露慧約8點10分走進開票現場，但不見情緒激動，她語氣平靜說，大家辛苦了，選舉已經結束，這場選舉沒有贏家，最大的輸家是民進黨、還有台灣的民主，「我感到非常失望和難過」，原本是場單純黨職選舉，任何一個符合資格的人都可以參選，任何一方獲得勝利的只是一個階段的開始，但對方從一開始惡意攻擊、抹黑，「說我們是販毒、黑金的家庭，魚肉地方、橫行地方、霸占黨部，這種惡劣的手段，我真的很難過也無許可說」。

黃露慧說，要感謝所有的民主先進，用手中神聖的選票來守護台灣民主，「讓我們得以戰勝邪惡的黑金勢力，我一點都不開心，謝謝大家，大家辛苦了」。

黃露慧胞弟市議員黃大祐說，民進黨第1面黨旗是父親從張俊雄手中接過來的，民進黨從無到有，父親、姊姊、他都一路始終如一，他們從來沒有因為選舉惡意攻擊對手，但這次真的是忍無可忍，對手一宣布參選時候也就開始惡意中傷、抹黑，說黃家霸占黨部數10年，「這個大家都知道都是一票一票，大家民主先進一票一票血淚投出來的，他們怎麼可以這樣去汙衊我們？」。

黃大祐批評，「不能因為你們不經營而來說人家霸占，若這樣的話小英總統、全國的主委都是霸占來的嗎？」「我們當選的不開心，因為我們本是同志，大家同根生，為什麼要這樣子，這樣抹黑這樣攻擊我覺得民主社會不應該是這樣子」。